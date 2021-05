GOAL

Jules Koundé, central sevillista, explicó sus deseos en una entrevista con "Telefoof" en la que reconoció que sueña con ir a un equipo más grande: "Ir a Sevilla me pareció la mejor opción para intentar superarme y no me arrepiento de mi elección"

"Ya estoy en un club grande, pero obviamente me gustaría jugar en un club aún más grande. Veremos qué me depara el futuro, pero es algo que se me queda en la cabeza", dijo Kounde

El Sevilla ya rechazó una oferta del United cercana a los 60 millones para un futbolista capital que tiene una cláusula de rescisión de 80 millones de euros.