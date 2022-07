EFE

El francés Jules Koundé, nuevo jugador del Barcelona, afirmó a los medios del club azulgrana que está "muy orgulloso y muy agradecido por esta oportunidad", y se describió como "un futbolista que se deja todo en el campo".



"Estoy muy orgulloso y muy agradecido por esta oportunidad y muy ilusionado porque llego a un club muy grande, con un equipo también muy grande, y tengo muchas ganas de empezar a jugar con los nuevos compañeros y hacer lo máximo", dijo Koundé.



Koundé subraya que "el Sevilla por supuesto también es un gran club", pero precisó que el Barça es un paso adelante en su carrera a "a todos los niveles, sobre todo en el deportivo". "Estoy muy ilusionado por esto, por competir en cada competición para ganarla y e intentar ganar lo máximo posible. Por eso estoy aquí", agregó.

Al describirse como futbolista, Koundé dijo: "Para los que no me conocen, soy un futbolista dinámico, con mucha energía, con una buena habilidad para sacar el balón, para defender, para ser muy agresivo y, sobre todo, soy un futbolista que se deja todo en el campo".



Asimismo señaló que Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, tuvo mucho que ver en su fichaje: "El mister, Xavi, es gran parte de mi llegada aquí. He hablado varias veces con él y me ha ilusionado mucho su discurso. Las conversaciones fueron muy fluidas. Vemos el fútbol de la misma manera. Ojalá pueda hacer los máximo posible para tener el máximo de minutos posible, incorporarme bien al equipo y tener mucho protagonismo en este club".



"Tengo objetivos, pero no me pongo límites tanto a nivel colectivo como individual. Quiero crecer lo máximo posible y aprender. Llego a un gran club, con grandes jugadores que han ganado bastantes cosas", afirmó Koundé, que explicó su manera de explica sus goles: "Me encanta el baloncesto y Kobe Bryant. Mi celebración es el (gesto) de la 'Black Mamba'", el sobrenombre del fallecido jugador estadounidense.