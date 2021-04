EFE

El capitán del Atlético de Madrid Koke Resurrección dijo, tras la derrota en San Mamés, que la plantilla colchonera confía en "ganar los cinco partidos que quedan" del campeonato liguero y optar así a lograr el título.

"Nosotros vamos a seguir peleando hasta el final, quedan cinco partidos y tenemos que ganar los cinco porque confiamos en nosotros y creemos que lo podemos hacer", dijo a los micrófonos de Movistar LaLiga nada más terminar el partido.



Koke, de todos modos, reconoció que en su equipo están "jodidos" por la derrota en un partido en el que buscaron la victoria, sobre todo en la segunda mitad. "En la segunda parte el equipo lo ha buscado de todas formas y en una jugada a balón parado se va de la marca y nos hacen el gol", lamentó.

El centrocampista internacional, no obstante, tiene claro que su equipo de "seguir" luchando. "Hay que seguir, no salir de la línea del día a día y en el siguiente partido a ganar, que lo necesitamos", asumió.



"Ellos han encontrado el gol muy pronto, que ha sido un duro golpe, pero el equipo se ha rehecho y ha buscado el partido en todo momento. Sí es cierto que en el primer tiempo no hemos estado como en el segundo y en una jugada desafortunada ha llegado el gol de ellos", resumió un partido en el que: "queríamos ganar, obviamente".



"Pero esto es fútbol. ellos estaban atrás y han dado un paso adelante. No estaban llegando, teníamos la posesión pero no ha podido ser", añadió.