EFE

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, agradeció en las redes sociales la contribución de Messi al club y aseguró que "es difícil de asimilar" que el argentino no vaya a jugar más en el equipo azulgrana.

"Aún es difícil de asimilar que no jugarás más en el Barcelona. Gracias por todo lo que has hecho por el club, Leo. He disfrutado mucho la temporada que hemos trabajado juntos", escribió el neerlandés.



Koeman, que reaccionó a la marcha del delantero casi 48 horas después de que la salida se hiciera oficial, reveló que quedó "impresionado" por la "ética de trabajo y el deseo de ganar" de Messi.



"Esto te convierte en el mejor jugador del mundo. ¡Te deseo todo lo mejor a ti y a tu familia!", finalizó el entrenador.



Tras las explicaciones del presidente del Barça, Joan Laporta, y las despedidas en redes sociales de sus compañeros y de su técnico, Messi ofrecerá una rueda de prensa este domingo horas desde el Auditori 1899 del Camp Nou.