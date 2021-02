El holandés ya dio la lista de convocados donde destaca la vuelta de Junior y Matheu s, descartados para el encuentro de Copa y donde contará con las consabidas bajas de Coutinho, Piqué, Ansu Fati y Sergi Roberto.

Ansu Fati y su operación

"Por respeto al jugador Ansu Fati, no soy la persona que debo hablar sobre su recuperación. Hemos de respetarle. No soy partidario de sacar cosas y creo que si hay algo desde dentro comunicamos desde el apartado médico. Lo importante es que se recupere con toda la tranquilidad, porque tiene mucho futuro por delante".

"Nunca es bueno por parte de un entrenador decir cuál es el partido más importante. Soy partidario de hacer las cosas partido a partido, el partido importante siempre es el siguiente. Nos toca un rival muy fuerte que esta en todas las competiciones".





Piqué y su 'rajada' de los árbitros

Es una declaración de Piqué y que él se sienta de este modo. No puedo hablar de años anteriores y solo puedo opinar en los partidos que hemos jugado hasta el día de hoy. Ha habido momentos y decisiones en los que no hemos tenido fortuna. Pero no quiero decir que tenemos los árbitros en contra, siempre creo que el árbitro pita lo que ve. Hay un VAR y sí, se puede generar polémica como por ejemplo el penalti el día del Granada que creo que no hay. No tiene favores por ningún equipo.

Messi y su renovación

Hay una sola persona que puede decidir por su futuro que es Leo. Me gustaría que se quedase muchos años aquí y darle buenas sensaciones, porque si está contento y da todo lo que nos da y que necesitamos. Creo que está con mucha moral y energía de ayudar al equipo. ¿El futuro? Está en sus manos.

El buen momento en el Barcelona

Tras el partido ante el Granada estaba muy contento, pero no sé por cuánto tiempo. Hoy hay sol y mañana puede llover. Hay que ir partido a partido. Mañana hay otro partido y es lo que cuenta".

Sergi Roberto, descartado para la ida de Champions

"Se puede descartar para el primer partido, es un palo para todo el mundo. Le pregunté en el descanso y ocho minutos después se lesionó. Es un palo y hay que recuperar. Hay que dar ánimos y recuperarse para ayudar al equipo otra vez".

Lenglet es importante

"Lenglet es un jugador importante para nosotros. Sabemos que tiene competencia. Umtiti tras su lesión ha estado bien y ha entrado en el equipo y mejor para todos tener a todos los centrales disponibles. A veces das entrada a uno y en el partido siguiente le toca esperar turno... todos son importantes".

"Sobre Araujo, siempre queremos tener a todos disponibles aunque lleva cuatro partidos con prórroga. Si hay algún riesgo debemos reservar, pero aún no hemos decidido si descansará ante el Betis".

"Me encanta Dembélé, está físicamente mucho mejor"

"He dicho varias veces que para todo jugador lo más importante es su estado físico. El equipo ha mejorado en ese aspecto, si no no hubiéramos podido aguantar tantos viajes, prórrogas... Lastima por las lesiones que hemos tenido pero hemos trabajado muy bien en pretemporada. Dembélé no sabemos mucho lo que pasó años anteriores, pero viéndole esta temporada ha mejorado físicamente mucho y no tengo dudas sobre su calidad. Es buenísimo, tiene uno contra uno, usa las dos piernas... Me encanta este jugador".

"Nunca he tenido dudas de la calidad de Griezmann"

Yo llamé a Antoine y le dije que tenía mucha confianza en él. Le transmití que para mí era muy importante. Es cierto que a principio de temporada no tenía la efectividad de ahora pero nunca tuve dudas sobre su calidad. Además, siempre ha trabajado para dar lo mejor de sí mismo.

La persecución ante el Atleti

"Es un equipo fuerte y no han tenido un partido entre semana y llegan frescos. Sabemos la diferencia de puntos que hay entre ambos, pero debemos seguir ganando partidos y es dificilísimo".

Neto y su suplencia en Copa

"No soy entrenador que dejan jugar al segundo portero en Copa. Cada eliminatoria hablo con mi ayudante sobre el portero, pero puede ser diferente para el partido del miércoles. Si pensamos que debe jugar Marc, jugará y si pensamos que Neto tiene su ocasión así será. No soy estricto con que el segundo portero juega la Copa".



