El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, cree que el partido de semifinales de la Supercopa de España que enfrentará a su equipo este miércoles (21:00h) con la Real Sociedad en el Estadio Nuevo Arcángel de Córdoba "es una buena oportunidad de demostrar" que van "por el buen camino".



No obstante, Koeman no cree que el momento de forma en que llegan al partido ambos equipos haga que el Barça sea el favorito, ni en la eliminatoria ni tampoco en la competición.



"Parece que la Real, después de un inicio tan grande, le cuesta más, pero he visto varios partidos de ellos y me parece uno de los mejores equipos del campeonato. Últimamente, nosotros hemos ganado puntos, pero son cuatro rivales fuertes y no hay favoritos para ganar la Supercopa", afirmó.

Después de una temporada en blanco, el Barcelona vuelve a asomarse a un título, que además sería el primero de la era Koeman, y el preparador neerlandés no esconde que sería "importante" ganarlo.



"El Barça está acostumbrando a luchar para ganar cosas. Este no es el trofeo más importante, pero es el que nos toca jugar. Intentaremos hacerlo con el mejor equipo posible para estar en la final", apuntó Koeman, dejando entrever que no reservará a nadie ante el conjunto donostiarra.



De hecho, en el último encuentro contra el Granada ya dosificó a varios jugadores al cambiarlos en la segunda parte pensando en la Supercopa y no alineó al central Ronald Araujo, por precaución, tras notar molestias en el calentamiento.



"Había varios jugadores con molestias el otro día, como Messi, De Jong y Dest. Todos están disponibles mañana, también Araujo, aunque habrá que ver el entrenamiento", aclaró.



En cualquier caso, y pese a no poder contar con hombres importantes como Gerard Piqué, Sergi Roberto, Philippe Coutinho o Ansu Fati, por lesión, Koeman no escondió su satisfacción por la evolución del equipo en los últimos partidos.



"El equipo está mejor, con gente que llega más desde del centro del campo, y en arriba tenemos jugadores con calidad para hacer daño. Defensivamente estamos bien y hemos cogido un margen de confianza en los últimos partidos", sentenció.