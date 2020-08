Con información de GOAL

El nuevo entrenador del FC Barcelona, el holandés Ronald Koeman, habló por primera vez como técnico en propiedad del club culé en su presentación oficial, y se refirió a la expectativa sobre el futuro del capitán, el argentino Lionel Messi.

"No sé si tengo que convencer a Messi. Es el mejor del mundo y el mejor del mundo lo quieres en tu equipo, no en el contrario. Por mi parte, me encantra trabajar con Messi, te gana partidos y con su rendimiento contentísimo si quiere quedarse. Tiene contrato, pero hay que hablar con él, por supuesto. Vamos a hablar con varios jugadores, en el caso de Messi ojalá siga más años aquí", dijo sobre la estrella argentina.

Y sobre los futbolistas que pueden dejar el club, señaló: "No me gusta hablar de nombres, tenemos que buscar lo mejor para el club y hacer la mejor plantilla. Hay jugadores de cierta edad que podéis tener dudas sobre el rendimiento, hay que respetar a todos los jugadores. Nosotros buscamos lo mejor para el club, pero si hay que tomar decisiones, las tomaremos. Ha ido todo muy rápido, desde ya estamos trabajando y hablando sobre decisiones que tenemos que tomar. Pero no me gusta decir nombres, por respeto a los jugadores".

Además, comentó que "un jugador con 31-32 o 33 años no está acabado. Depende del hambre y las ganas de darlo todo por el club. Los hay de 20 sin hambre o sin trabajo... Debemos buscar el mejor equipo para ganar partidos. Sólo quiero trabajar con gente que quiera estar aquí, si no están contentos aquí que lo digan. Quiero gente que lo vaya a dar todo por el Barça".