Ronald Koeman habló tras otro empate en casa del Barcelona que no pudo vencer al Eibar.

"Nos merecimos ganar, hicimos lo necesario. Ellos sólo han chutado a puerta una vez. Creamos ocasiones, pero no marcamos el penalti y luego un error en defensa... Lo hicimos bien, trabajamos duro e hicimos lo suficiente para ganar, pero nos está pasando esto muchas veces. En la primera mitad, tuvimos problemas en la salida del balón desde atrás, no buscábamos gente entre líneas... tal vez por miedo a arriesgar a jugar más arriba. Otra vez hemos jugado un partido con oportunidades pero no las hemos concretado".

"No quiero decir que nos faltaba gente experimentada. Hay una transición en el equipo. Y también hay lesiones. Jugamos con gente joven. Pero hoy en el equipo había cinco o seis jóvenes, pero también había mucha experiencia. Nos falta Leo, que marca diferencias. Pero la sensación es cómo es posible que no hayamos ganado. Hemos creado muchas oportunidades, fallado un penalti y regalado el gol, que ha sido su único disparo a puerta".

El técnico del Barcelona cree que siendo realistas, LaLiga es difícil de conquistar: "Si soy realista, el campeonato está muy complicado. Nada es imposible, pero hay que reconocer la distancia. El Atlético me parece que está muy bien, muy fuerte, no encaja muchos goles...".