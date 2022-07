EFE

El exentrenador del Barça, Ronald Koeman desveló que habló "con Frenkie de Jong y quiere quedarse" en el club azulgrana, a pesar de las informaciones publicadas que hablan de un posible traspaso durante este mercado de fichajes de verano.



"Tengo mucho contacto con Frenkie y sé su situación. Él mismo lo dijo el otro día: quiere quedarse, su intención es seguir en el Barça y nada más", insistió Koeman sobre su compatriota este viernes antes de que empezara la Koeman Cup by Fundación Sportium, un torneo de golf solidario celebrado en el Club de Golf de Barcelona, en Sant Esteve de Sesrovires, que destinará la recaudación a la Fundación Cruyff.



Sobre si Frenkie de Jong pudo ser uno de los nombres que estuvo encima de la mesa en la reunión del jueves por la noche encabezada por el presidente azulgrana, Joan Laporta, y el nuevo propietario del Chelsea, Todd Boehly, Koeman consideró que "son rumores" y añadió que "el Barça siempre se ha quedado con los mejores" y que "para mejorar no hay que vender a jugadores como Frenkie".



En las declaraciones ante los medios de comunicación, Koeman también se refirió a otro neerlandés que forma parte de la plantilla del Barça y que no tiene muy claro cuál será su futuro: Memphis Depay. "Considero que es un jugador para el Barça, por eso lo fichamos el pasado verano. Para mí es indiscutible que es para el Barça, pero depende de Xavi", opinó.



Además, fue muy claro con la posible llegada de Robert Lewandowski al Barça: "Creo que el equipo se tiene que reforzar, lo sabemos desde hace tiempo. Lewandowski tiene sus años (cumplirá 34 en agosto), pero ha demostrado que es un goleador y para ganar cosas importantes necesitas gente arriba que marque las diferencias con goles".



También está previsto que hagan acto de presencia en la Koeman Cup by Sportium otras personalidades relacionadas con el Barça, como el propio presidente Joan Laporta, el director del área de fútbol, Mateu Alemany, y entrenador del Manchester City, Pep Guardiola.