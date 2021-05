GOAL

No pudo ante el Atlético y ahora está obligado a ganar al Levante. El Barcelona sabe que el título se le escapará si no gana en el Ciutat de Valencia y precisamente sobre eso ha hablado hoy Ronald Koeman en conferencia de prensa. El holandés asegura que esta Liga "aún no se ha escapado" y que "siempre existe la opción y primero debemos ganar nuestros partidos", aseguró el técnico azulgrana, que también puso hincapié en que esta temporada "es una Liga muy igualada".

Koeman: "Firmé dos años y me veo como entrenador el año que viene"

Koeman ha hablado también sobre su futuro y se ha ha mostrado convencido de seguir la próxima campaña en el banquillo: "Desde el primer día el presidente me ha demostrado su confianza, para mí no es algo para estar preocupado, firmé dos años de entrenador y yo me veo como entrenador el año que viene” ha dicho.

El holandés admitió que “si no es así, el presi hablará conmigo, pero no hablaremos hasta que acabe la temporada, ahora no es el momento, lo más importante es el final de la Liga y no mu futuro como entrenador”. Y preguntado sobre si sería injusto que su futuro dependiera de la resolución de las últimas tres jornadas, Koeman declinó responder la pregunta.

El Barcelona, obligado a un "pleno" y esperar el fallo ajeno

El Barcelona aún puede ser campeón, aunque lo tiene complicado. Sus cuentas son sencillas: debe hacer pleno de victorias en los 9 puntos que faltan por disputarse y esperar un doble traspié. Primero, del líder, el Atlético de Madrid. Y segundo, del Real Madrid. En caso de triple empate, el Barcelona tampoco sería campeón, ya que tiene perdido el "goal average" con ambos.