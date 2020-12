Con información de GOAL

Ronald Koeman, en su última rueda de prensa antes del juego contra el Eibar y después de la entrevista que Lionel Messi concedió en España, no quiso entrar en discusión sobre si la llegada de Mauricio Pochettino puede influir en que el rosarino acabe fichando por el PSG.

"No sé ni puedo opinar porque en la prensa sale su nombre pero no sé si es verdad. Nos enfrentamos dentro de dos meses, no es para estar tranquilo o intranquilo ahora. Messi no creo que decida su futuro dependiendo de un entrenador o un país. Son decisiones que hay que tomar en familia y no creo que un entrenador pueda influir en su destino".