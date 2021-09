EFE

El juego desnortado que muestra el Barcelona de Ronald Koeman, la falta de confianza del presidente Joan Laporta hacia el entrenador y la constante justificación de este de que su plantilla ahora mismo no da para más han provocado que el despido del técnico neerlandés sea una cuestión de tiempo.



La apuesta de inicio por jóvenes como Alejandro Balde y Yusuf Demir y la entrada de otros como Pablo Páez Gaviria 'Gavi' en el segundo tiempo no salvó a Koeman de la multitudinaria crítica por una propuesta futbolística que consistió en poner centros laterales al área.



Y esta vez el rival no fue el Bayern de Múnich, sino un Granada que llegó al Camp Nou sin conocer el triunfo en Liga y que no se llevó la victoria a causa de un gol agónico de Ronald Araujo.





Pero en la decisión de prescindir de Koeman hay muchos aspectos a valorar más allá de los resultados deportivos y la imagen mostrada en el campo por el equipo azulgrana:



1. La situación económica del Barça



Despedir a Koeman le supondría a la entidad 12 millones de euros de indemnización en un momento en el que las arcas están vacías.

2. No es el momento más apropiado para encontrar un sustituto



Con la temporada ya iniciada, las opciones de hallar un relevo en el banquillo se complican. Más allá de Xavi Hernández, que entrena al Al-Saad de Qatar, el seleccionador belga Robert Martínez es la opción preferida de la junta de Laporta. Pero no será fácil convencerle para que abandone el barco con la Liga de las Naciones y el Mundial de Catar en el horizonte.



3. El Barça está inmerso en una sucesión de partidos cada tres días



Hasta el 2 de octubre, cuando visitará al Atlético de Madrid, el conjunto azulgrana no tendrá tiempo para respirar entre encuentros. Hasta entonces le esperan Cádiz, Levante, Benfica y el cuadro rojiblanco.





4. Hay Asamblea de Compromisarios el fin de semana del 17 de octubre



Si el 'caso Koeman' no se ha solucionado dentro de un mes, muy probablemente comportará que sea uno de los temas principales que pregunten los socios a la junta de Laporta, algo que esta quiere evitar a toda costa.



5. Laporta no siente que Koeman sea su entrenador



Desde su llegada en marzo, el nuevo mandatario de la entidad azulgrana ha hecho muchos relevos en los cargos principales de las parcelas deportiva y ejecutiva del Barça. En cambio, el banquillo del primer equipo se ha mantenido ante la incapacidad de Laporta para hallar un relevo, y el presidente quiere solucionarlo más pronto que tarde.



6. La afición culé se ha cansado de los argumentos de Koeman



La justificación de que lo ocurrido tiene que ver con que los jugadores que tiene actualmente a su disposición no dan para más no convence al seguidor azulgrana, que cada vez está más encendido.



Tampoco han gustado declaraciones como la de este lunes, en la que se preguntó, a modo de excusa, si se debía jugar "al 'tiki taki' cuando no hay espacios".