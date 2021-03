GOAL

El entrenador del F.C.Barcelona, Ronald Koeman ha comparecido en rueda de prensa para repasar todos los temas de la actualidad azulgrana: las polémicas aritrales en la Copa, la irrupción de Ilaix y lo que ocurrirá con su futuro cuando llegue un nuevo presidente, entre otras cuestiones.

Sobre el partido ante Osasuna: "Es un partido muy importante porque sabemos que el domingo hay un Atlético-Real Madrid que uno de los dos o los dos van a perder puntos. Es importante ganar mañana. Es un contrario fuerte en casa. Tenemos que estar preparados".

Los tres centrales: "Se puede seguir con los tres centrales, no hay que obsesionarse con un sistema. Lo importante es la actitud de los jugadores. Hemos mejorado muchísimo sin balón, presionando y robando balones".

Su futuro: "Esto no está en mis manos. Lo único que yo sé es que tengo un año más de contrato. En dos días habrá nuevo presidente y tendrá que marcar el camino. Yo estoy centrado en ganar partidos. Estamos en la final de Copa y podemos ganar un título importante. Lo demás no está en mis manos".

El derbi madrileño: "Lo primero es nuestro partido. No hay que olvidar que nosotros tenemos que ganar y después lo más importante es que el equipo que va arriba pierda puntos".

Posibles sustitutos: "Son cosas normales que siempre existen cuando hay un nuevo presidente. En la prensa interesa poner nombres para crear polémica, lo más importante es que a mí no me molesta. Yo estoy metido en mi trabajo, no me interesa. No me molestan los nombres de Xavi u otros. El nuevo presidente es el que decide. Estoy harto de contestar este tipo de preguntas".

El equipo está más fuerte que sus rivales: "De momento no lo sé. Es una temporada larga en la que cualquier equipo entra en altibajos. El equipo está bien y pone mucha energía. Nuestro juego con balón es muy bueno. Los demás que hagan sus cosas. Nosotros tenemos que concentrarnos y seguir, porque falta mucho".

Sobre la solidez defensiva: "Últimamente ha cambiado que no hemos hecho muchos errores individualmente. Hemos sido capaces de presionar bien al contrario y tener tres atrás nos ha dado un poco más de seguridad. También hemos mejorado la concentración a balón parado. Han sido varias cosas".

¿Considera que el equipo ha llegado a su máximo nivel?: "Es verdad que los últimos resultados, sobre todo la remontada ante el Sevilla, nos han dado mucha moral. El partido de Champions es para el miércoles, tenemos que pensar en el partido de mañana. A partir del lunes, pensamos en la Champions".

Ilaix: "Es uno de los jóvenes que tenemos. Ha jugado con el Barça B y entrenando con el primer equipo. Ha entrado en unos partidos y lo ha hecho muy bien. Puede aportar mucho, como puede aportar Riqui en su momento. Los jóvenes están llamando a la puerta para tener oportunidades de jugar".

Polémica con el Sevilla: "Son cosas que pasan, a nosotros también nos ha pasado lo mismo. En la ida había penalti contra Alba y no lo pitaron, a veces hay cosas en contra y otras a su favor. Han sido dos partidos al máximo nivel y merecimos pasar. Si no hay emoción en estos partidos no es bueno".

Comunión con la afición: Ya se nota por la calle y la gente que me habla que están contentos. Han pasado momentos malos y la sensación que tengo es que la gente está con el equipo. Hemos trabajado mucho para tener este feeling con la gente. Ojalá que en un día haya el campo lleno, para tener el ambiente y disfrutar de una noche como la última ante el Sevilla".

Ganas de que haya nuevo presidente: "Claro que me gustaría. Tener presidente en un club como el Barcelona es importantísimo, porque somos el club más grande del mundo. Para hablar de mi futuro, del equipo".

Reparto goleador: "Es muy importante tener más efectividad con otros jugadores. No todo puede depender de Leo. Es importante que haya gente que marque goles y es una buena señal. Ojalá que marque Leo y los demás también".

Qué es lo que más le gusta del equipo: "Me gusta más contestar esta pregunta a final de temporada. Nos quedan cosas por delante con la Champions, LaLiga y la final de Copa. Una cosa que me pone orgulloso es el ambiente del equipo. Con los cambios que hemos hecho el equipo cree en sÍ mismo. El otro día cuando vi al equipo celebrando los goles, incluso los suplentes, para mí fue muy importante. Que un vestuario esté unido es lo más importante, es una señal que me ha gustado mucho".

¿Su relación con el nuevo presidente dependerá de quién sea?: "No tiene que ser así. En general los tres han hecho una buena campaña. Las frases y palabras son para ganar votos y es normal. No tengo ni una preferencia. No conozco a los tres personalmente, los saludé el otro día con Tusquets. Los votos son de los socios y van a decidir quién será el presidente".