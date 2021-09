EFE

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, explicó que no tiene "ningún problema" con el presidente del club, Joan Laporta, tras las declaraciones cruzadas que ha habido durante los últimos días.



"Nuestra relación es buena y si hay cosas nos hablamos. Los dos queremos lo mejor para el club, eso es lo más importante. Pero claro que hay cosas de las que hablamos. No hay ningún problema con el presidente. Es una relación perfecta para mí", añadió en la rueda de prensa previa al Barça-Bayern de Múnich, de la primera jornada de la Liga de Campeones.

🔵🔴 @RonaldKoeman, en rueda de prensa



🎙️ “Claro que @JoanLaportaFCB y yo hemos tenido algunas cositas, hemos hablado y nos hemos puesto de acuerdo”#UCL pic.twitter.com/j9CFf0fuhE — El Partidazo de COPE (@partidazocope) September 13, 2021

Preguntado por si hay condiciones que debe cumplir para poder renovar, Koeman negó que sea así: "No es verdad, de momento no estamos hablando de este tema. Ser entrenador del Barcelona es ganar partidos. Mi futuro no es importante, lo importante es el futuro del club y del equipo. Y mañana vamos a tener una oportunidad de competir ante un equipo muy grande".



El técnico neerlandés no considera que el enfrentamiento ante un coloso de Europa como el Bayern llegue demasiado pronto y opinó que "es un partido interesante" en el que se pueden "sacar buenas conclusiones ante un rival potente".



En el recuerdo está el 2-8 de los cuartos de final de la Liga de Campeones 2019-2020. "Hay jugadores de este equipo que han sufrido mucho por aquella noche y ahora tienen la oportunidad de revertirlo. Tenemos que jugar con mucha intensidad y buscar nuestro estilo para hacerle daño al Bayern", apuntó.



Precisamente el autor de dos de los ocho goles del Bayern, Philippe Coutinho, podría regresar a los terrenos de juego con el Barcelona tras estar lesionado desde diciembre. "Ha estado un tiempo importante fuera pero cada día está mejor y lo que necesita ahora es tener minutos en los partidos", dijo Koeman.