EFE

El defensa del Barcelona Jordi Alba, que ha llegado a un acuerdo con el club catalán para rescindir el año que le quedaba de contrato, explicó este miércoles que "después de mucho meditar y valorar" cree que lo mejor "es dar un paso al lado".



"No ha sido una decisión fácil, pero me voy feliz y tranquilo, porque creo que, desde mi sentimiento culé, es lo mejor", afirmó en un vídeo de despedida en el repasa su trayectoria en el Barça y que publicó en sus redes sociales.



El lateral de L'Hospitalet de Llobregat dijo sentirse "muy afortunado" y "plenamente orgulloso" por todo lo que ha conseguido en sus once temporadas en el primer equipo azulgrana, con el que ha ganado 18 títulos: 6 Ligas, 5 Copas del Rey, 4 Supercopas de España, 1 Liga de Campeones, 1 Mundial de Clubes y 1 Supercopa de Europa.

💙❤️ GRÀCIES 💙❤️ GRACIAS 💙❤️ THANK YOU 💙❤️ pic.twitter.com/2pARAdY02j — Jordi Alba (@JordiAlba) May 24, 2023





"Quién le habría dicho a ese niño que, con 9 años, empezaba su camino lleno de ilusión en la escuela del Barça, que iba a conseguir tanto con el club de su vida", reflexionó Alba, quien recordó cómo, después de siete años en la cantera, se tuvo que marchar, y su vuelta el verano de 2012 "para cumplir con lo que siempre había soñado".



"Echaré mucho de menos correr la banda del Camp Nou, sentir el aliento de la afición, su empuje, su afecto y su alegría en los grande momentos", reconoció el mejor socio de Messi.



En el vídeo, Jordi Alba se despide haciendo un llamamiento a la afición para que asistan a su último partido ante el Mallorca, donde cerrará con 34 años su etapa como azulgrana: "Nos vemos el domingo en el Camp Nou. ¡Gracias, culés! y ¡visca el Barça!".