EFE

Alrededor de 10.000 aficionados del Betis se congregaron en el estadio Benito Villamarín para vitorear al incombustible capitán del equipo, Joaquín Sánchez, cuya renovación con 38 años hasta junio de 2021 se acaba de firmar y que volvía al trabajo a las órdenes de Joan Francesc Ferrer 'Rubi' tras la pausa navideña.

Joaquín, de 38 años, no pudo reprimir alguna lágrima al dirigirse a los medios a pesar de que "llevaba toda la mañana tratando de no" emocionarse, pero definió los elogios recibidos como "palabras mayores", ya que se siente "un privilegiado" que intenta "aprovechar los ratitos buenos" que le da el fútbol.



El extremo diestro admitió que "con los años" se ha "ido cargando de responsabilidad, de compromiso, de trabajo", porque va tomando consciencia de que está "representando a este sentimiento y a este club", por lo que espera "no alargar" su "carrera más de la cuenta", aunque "es difícil encontrar el momento para decir 'me voy', porque me encuentro a gusto, disfruto, compito al mismo nivel que mis compañeros. Sigo disfrutando porque me veo que estoy bien".