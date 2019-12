GOAL

Joaquín Sánchez tiene cuerda para rato. El jugador del Betis, de 38 años, está cerca de renovar más temporadas su vinculación con el equipo de su vida y sigue haciendo méritos para ampliar su contrato.

Ante el Athletic Club, el ex del Valencia o la Fiorentina ha hecho historia. Con sus tres goles en la primera parte del encuentro, Joaquín se ha convertido en el jugador más viejo de la historia de La Liga en marcar un 'hat-trick'.

𝟑𝟖 𝐲𝐞𝐚𝐫𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝟏𝟒𝟎 𝐝𝐚𝐲𝐬. 💚



Joaquin becomes the OLDEST player to score a hat-trick in #LaLigaHistory. 👏👏#RealBetisAthletic pic.twitter.com/0xWV1xAe9E