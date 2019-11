EFE

Javier Aguirre, entrenador del Leganés, afirmó que no hace cuentas para saber los puntos que le permitirían a su equipo salir de la zona de abajo de la clasificación en la que actualmente se encuentra.

"No he hecho cuentas. Noventa minutos para mañana y vamos viendo. No puedes, no debes. Nunca salen las cuentas. Es lo mismo que con las amarillas. Que si Roque tiene cuatro y Recio otras cuatro... juega y si te sale, te sale. No puedes estar en eso porque las cuentas nunca salen, ni las amarillas, ni las rojas.... me han salido siempre mal", dijo.

"Vamos noventa a noventa porque si no. metes mas presión de la que ya hay si cabe. Si piensas que en el siguiente bloque de partidos hay que sacar por lo menos diez puntos... ¿y si sacas siete se fue todo a la mierda?. No, estás ahí todavía. De tres en tres y a ver al final en mayo cuántos llegamos a tener", señaló en la previa del partido ante la Real Sociedad en San Sebastián.

Aguirre reconoció que le tiene un cariño especial al conjunto vasco pero que quiere dejar eso de lado: "Trabajan bien y respetan mucho el trabajo de la cantera, lo cual es plausible. Pero son rivales, mañana hay que ir a por ellos y al final del partido tan amigos como siempre".

"Mientras tanto esto es una guerra. Ya sé que es una palabra que no se tiene que utilizar pero para nosotros estos tres puntos son el tópico. No es una final pero es un partido muy importante", indicó en la sala de prensa Instalación Deportiva Butarque.

El mexicano aseguró que afronta la cita con ilusión, que el contrario 'juega bien al fútbol, muy dinámico' y que le gustaría que pudiera estar presente el noruego Martin Odegaard 'porque a los buenos siempre hay que verlos'.

En cuanto a su equipo, no quiso especificar qué jugador le ha llamado más la atención o representa de mejor forma lo que él quiere hasta el momento si bien destacó la alegría que le ha supuesto al lateral izquierdo Vasyl Kravets saber que estará en la lista después de que hubiera contado con poco protagonismo previamente.

"He detectado cosas en diversos futbolistas dentro y fuera del campo. No te la voy a contestar, perdóname, porque mi instinto me dice que no debo hacerlo en este momento para no herir susceptibilidades", apuntó.

"Un equipo como está hoy el Leganés es muy susceptible a este tipo de cosas. 'Este dijo, el otro, el míster prefiere...'. Vamos dejándolo así. No suelo hacerlo normalmente, te lo diría perfectamente. Está claro que hay jugadores. La sola llegada de un nuevo míster motiva, tiene que hacerlo. Hoy no puedo destacar a nadie porque todos me están dando en cuatro días", añadió.

Asimismo reconoció que hay mejoría anímica pero que esta tiene que llegar reforzada por los resultados: "Hay buen ambiente, es cierto. Hay buena disposición de trabajo, puntualidad. En forma y en fondo el equipo se ve sano, vamos para arriba cada día. Pero mañana es la prueba y hay que corroborar".

"En cuatro días no puedes hacer ajustes tácticos pero sí puedes dejarte la piel en el campo. Y eso es lo que les pido, por lo menos noventa minutos. Si después el resultado sale rana... a casa a trabajar. Pero vamos a tener que correr mucho", agregó

En cuanto a qué le ha dicho a los jugadores, manifestó: "De todo lo que no te puedes imaginar y no se puede publicar. No me he guardado nada, ninguna corrección, ninguna arenga, ningún insulto. Nada. Podemos ganar mañana jugando como equipo, es básico en el fútbol. Que el compañero de al lado sienta que le duele tu error, que esta contigo para ayudar. Jugar como tal".

"Errores los habrá, técnicos individuales y tácticos colectivos. Aquí no hay varitas mágicas, nos enfrentamos a un gran equipo y no es pretemporada. Se puede ganar. ¿Cómo? Ahora mismo no lo sé. Preparamos algo, planteamos algo y vamos a ver mañana si se plasma. Tampoco hay tiempo", completó.

Por otro lado no ocultó que le gustaría que los goles estuvieran más repartidos en la plantilla aunque opinó, eso sí, que todos deben atacar y todos defender. En su intervención quiso también poner en valor el trabajo anterior.

"Hubo un trabajo previo bien hecho y no vas a revolucionar y a sacar a once chavales, vas a poner a debutar a cuatro. No debes hacerlo. Tienes que continuar con la estructura que está y paulatinamente ir tocando cosas. Dejar lo que está bien y lo que a mi juicio se puede mejorar, hay que intentar mejorarlo", declaró.

Además analizó cómo ve a José Arnáiz: "Lo primero le pegué una bronca de las buenas. ¿Viste la amonestación del otro día? No me fastidies, que manera de regalar. Primero le metí seco y luego ya hablé con él".

"Es un jugador recuperable, si cabe la palabra. Muy interesante. Lo había perdido de mi radar y está muy bien, entrenó muy bien, con mucha hambre. Es uno más de los que vamos sumando con esa ilusión. Está bien, puedes hablar con él y verás que está con ganas de demostrarle al míster que puede jugar y aportar a este equipo", expresó