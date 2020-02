EFE

El mexicano Javier Aguirre, entrenador del Leganés, consideró que lo justo hubiese sido un empate en el encuentro que midió a su equipo contra la Real Sociedad en Butarque y que terminó con triunfo por 2-1 con un gol de Óscar Rodríguez en el descuento.

"Para mí lo justo era el empate visto lo visto. Estaba el partido ahí, como que no pasaba nada en las áreas. Apretamos un poco al final, refrescamos el ataque, y salió. Era un partido para un empate y ya está", comentó ante los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior.

"Sé que Óscar tiene un golpeo extraordinario y sabía que él iba a patear, peligro iba a haber seguro. Salió todo redondo, fue un final feliz. Pero esto sigue. Hoy hay que pasarlo bien y mañana hay que darle porque vamos al campo del Levante", explicó en relación al gol.

Sobre qué le dijo al jugador tras su importante diana, indicó: "Lo abracé, algo le dije. Seguramente le dije 'muy bien hijo de tu puta madre, bien Oscarito cabrón qué tirazo'. Seguramente le dije eso (risas)".

Aguirre cree que tenían una deuda con la afición: "La gente se merecía algo así después del Getafe. Nos fuimos muy mal a casa por el resultado y por la gente. No merecían irse con un 0-3 y con el rival por antonomasia. Fue un palo tan fuerte que con esto apenas estamos quedando a mano. Pero esto continúa. Ni en aquella nos fuimos a Segunda ni hoy nos salvamos".

Pese a todo, cree que no deben confiarse: "Esto es constancia y no bajar la guardia nunca. Tenemos que entender que nos jugamos el descenso en cada partido, en cada minuto. Creo que hemos logrado esa dinámica".

"Los jugadores entienden dónde están. A veces el partido caerá de cara y a veces de cruz pero hay que levantarse, está prohibido lamentarse. La única manera es ser positivos constantemente", apuntó.

Preguntado acerca de cómo se encontraba el portero Juan Soriano tras el fallo que desencadenó el gol del rival, afirmó: "Es un gran portero, un chico encantador. Hizo un partido muy serio y muy bueno. No necesita ningún trabajo psicológico extra porque es un chico muy seguro en sí mismo, con un carácter muy bueno. ¿Se equivoca? Nos equivocamos todos".

Asimismo no quiso pronunciarse sobre un posible penalti cometido por su jugador Jonathan Silva y que no fue señalado: "El penalti... qué puedo decir. Soy juez y parte. Nunca hablaré de los árbitros ni a favor ni en contra. Si lo ven lo pitan y si no lo ven, no lo pitan".