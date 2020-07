El mexicano Javier Aguirre, entrenador del Leganés, aseguró que su equipo peleará hasta el final por lograr la permanencia en la máxima categoría del fútbol español, pese a la delicada situación que atraviesa.

"En todo el año hemos estado en esa posición. No hemos capaces de revertirlo. Ha sido duro para el ánimo de los chicos. Difícil. Y no hemos encontrado congruencias entre lo que hemos jugado y lo que hemos conseguido. Eso lastima el ánimo, pero mi obligación es mantenerles el ánimo. Hemos usado 22-24 jugadores y no se nota una baja de rendimiento. El Leganés está y peleará hasta el final. Con nuestras armas", dijo.

Aguirre reconoce que la temporada no ha sido fácil: "Es complicado para un entrenador llegar a un equipo que está armado para 7 o 27 jornadas. El barco ya zarpó. Hay que adaptarse. No es fácil. A veces encuentras respuesta inmediata y a veces cuesta más. Luego te suceden cosas a lo largo de la travesía que no contemplas. Tienes que reinventarte. Eso nos ha sucedido".

"A lo largo de estos meses nos han pasado dos ausencias que no estaban en el guión. Ellos nos permitían hacer goles y el tercero es Óscar, que desapareció de la nada. Pero bueno, aún hay una luz. Aferrarse a ello. Matemáticamente es complicado, pero está en nuestras manos. Lo que podamos hacer haremos", declaró en la rueda de prensa previa al duelo contra el Espanyol.

Del rival, indicó: "Salvo el cambio de uno o dos jugadores que no estaban jugando, es el mismo equipo con Rufete que con Abelardo. Es difícil en poco tiempo cambiar algo. Estamos a 3 y el 19 termina LaLiga. Salvo que hagas una revolución, cambies a 8, puede salir, pero es un riesgo. Es el Espanyol de todo el año".

Asimismo manifestó que necesitan una victoria: "En todos los partidos, quizá menos Sevilla, estuvimos bien. Suena a cualquier cosa, pero paradójicamente estuvimos bien. Pudimos ganar alguno. Pero no pudo ser. Los jugadores necesitan una inyección de ánimo, pero siempre se frustra todo por algún pequeño detalle. Nos urge una victoria, sí".

"Si los demás equipos hacen dos buenos resultados y se animan mucho, no veo por qué nosotros no podemos hacer eso. Quiero recordar que hace nada estábamos eufóricos en la misma posición de hoy porque ganamos en Villarreal. Es un equipo el nuestro que puede jugar bien al fútbol y ganar. No se ha dado un partido de tres puntos, pero el equipo lo seguirá intentando, seguro. Finales son todas. Estas once han sido finales. Las hemos jugado como tal", completó.

En relación a su futuro, explicó: "Estoy seguro de que el club tiene que trabajar pensando en muchos escenarios. Soy gente de fútbol y entendería que esté pensando en el futuro. El que sea. Yo como entrenador no puedo pensar más allá del partido del Espanyol. Ni debo, ni quiero. Ahora mismo estoy centrado en ese partido. Así seguiré hasta el final de temporada".

"Entiendo que el club es diferente. El club tiene que ver a todos los plazos, por eso se hacen fichajes, se trabaja en la cantera, se trabaja en una residencia en la Instalación Deportiva Butarque. Hace bien, hace bien", agregó.

Por último, confió en que sus jugadores darán la cara: "El jugador ahora mismo tiene sus propios motivos para terminar LaLiga. Los hay cedidos que volverán a sus clubes y que tendrán que regresar con buenas cuentas. Los hay que se quedarán aquí y tendrán que entender que el año siguiente puede cambiar mucho".

"Para llegar a Primera División es muy, muy difícil. Son triunfadores, juegas con ellos cualquier cosa y tiene un gen competitivo. Si no lo tienes, con la clase no te llega. Cuántas veces hemos dicho: éste se quedó porque no tiene carácter. No hace falta meterte en la caseta y decirles: "Eh? no se olviden de cómo llegaron hasta aquí". Ellos lo saben", finalizó.

EFE