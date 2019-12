EFE

James Rodríguez no regresará a los terrenos de juego hasta el 2020, más de dos meses después de sufrir una lesión de rodilla y sin estar aún en condiciones físicas para reaparecer con el Real Madrid ante el Athletic Club, para un Zinedine Zidane que lo ve "en proceso de recuperación".



El regreso de James a la dinámica de grupo del Real Madrid durante tres días ha sido insuficiente para poder firmar su regreso en 2019. El centrocampista colombiano ha ido intensificando su trabajo, pero Zidane no lo ve aún en condiciones físicas para reaparecer.



"James está en ello, poco a poco va trabajando mucho, después de tener una lesión mala", manifestó el técnico madridista. "Cada día esta mejor, queremos recuperar a James, está clarísimo. No sé cuando ni como pero está en ese proceso de recuperación", añadió.





Fue el mensaje que dejó Zidane para dejar claro que cuenta con James en 2020 y que el objetivo marcado es recuperar el mejor de sus niveles. Lo ha hecho con un jugador como Isco Alarcón, del que incide que lo consiguió él mismo a base de trabajo en entrenamientos para recuperar su verdadera identidad tras un mal año.



Es el camino a seguir por James, dar todo en cada entrenamiento para volver a convencer a Zidane. Lo hizo en pretemporada, cuando mostró al técnico francés que podría contar con él. Le llegó la oportunidad en la segunda jornada de LaLiga Santander ante el Real Valladolid y sus apariciones comenzaron a sucederse.



Aunque la temporada en el regreso de James al Real Madrid lo están marcando las molestias musculares y las lesiones. La cuarta fue la de mayor gravedad, un esguince del ligamento interno de su rodilla izquierda sufrido con la selección de Colombia en un entrenamiento a mitad de noviembre.



El 22 de octubre había disputado sus últimos minutos con el conjunto madridista antes de parar por unas molestias musculares que le impidieron jugar contra el Eibar pero no viajar con su selección y caer lesionado.



Fueron solo once minutos los que tuvo en Turquía frente al Galatasaray en Liga de Campeones después de ser uno de los titulares que quedaron marcados por el varapalo de Mallorca, donde el equipo de Zidane encajó su última derrota antes de iniciar una buena racha que sigue vigente.



El 2019 no dejará un buen recuerdo para James, el año que menos partidos jugó entre un final sin continuidad de su etapa en el Bayern Múnich y la lucha por hacerse un hueco en el Real Madrid. Desde enero peleará por regresar ante el Getafe en la vuelta de LaLiga Santander y tener minutos en la Supercopa de España. Lo tendrá más difícil, ya que durante su ausencia el uruguayo Fede Valverde se convirtió en futbolista imprescindible para Zidane.