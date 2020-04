GOAL

Ivan Rakitic se ha convertido en protagonista de los últimos rumores del mercado de fichajes ante su posible salida del Barcelona. Sin embargo, el croata deja claro que su deseo pasa por acabar su contrato con los blaugranas en 2021 y no tiene reparos en reconocer que sueña con volver algún día al Sevilla.

"Para decir la verdad, no solo en este parón sino desde hace dos años. Como dije siempre, poder jugar en el Barça es el sitio perfecto. Yo lo que quiero es disfrutar y ayudar al equipo. Tuve una primera parte de la temporada muy rara, muy incómoda y sorprendente para mí, pero de ahí tengo que aprender varias cosas e ir mejorando. A veces pasan cosas que uno no entiende, pero que no debe entender sino aceptarlas. Ojalá pueda acabar este año de contrato. Si no puede ser, ya nos sentaremos, pero ahora lo más importante es estar a tope y acabar la temporada de la mejor manera posible. Después ya se analizará todo, pero mi idea es acabar ese contrato", explica en una entrevista a Mundo Deportivo.

Su sueño de volver al Sevilla: "No es ahora dependiendo de la situación que hago un guiño como vosotros lo llamáis. Se ha dado la situación, igual que hice los cinco de cinco de Rakitic donde incluí un gol con cada equipo y mi selección, igual que con La Casa de Papel, que entiendo que vosotros lo acopláis directamente de esa manera. Yo tengo un cariño especial al Sevilla, pero directamente a la ciudad, tengo allí a mi familia. Siempre he dicho que sería un gran sueño volver a vestir esa camiseta, lo saben todos, pero no es una decisión solo mía, de si lo quiero yo o no, tiene más cosas por detrás. Monchi y todos en Sevilla tienen mi teléfono, aún no me han llamado y hace poco fue mi cumpleaños y Monchi no me llamó (risas). Es algo que saben todos, por mi sentimiento".

Ser moneda de cambio: "Entiendo la situación, pero yo no soy un saco de patatas con el que hacer cualquier cosa. Conmigo siempre se puede hablar, pero lo más importante: quiero estar en un lugar donde se me quiere, se me respeta y se me necesita y donde tanto yo como mi familia nos sintamos bien. Si es aquí, encantado, si no, donde yo mismo decida, no donde a quien sea y le de la gana decida. Esos comportamientos hacia mí ya saben que no me gustaron y lo tienen bastante claro. Eso es lo más importante".

🔴🔵 ENTREVISTA EXCLUSIVA CON @ivanrakitic



“Yo decidiré mi futuro; no soy un saco de patatas”



✍️ @RogerTorello https://t.co/C3geBLxj2g — Mundo Deportivo (desde 🏠) (@mundodeportivo) April 13, 2020

¿Se ve siguiendo en la élite?: "Todos los que me conocen a donde vaya, ni que sea a entrenar, yo siempre quiero ganar. YO donde vaya, es para ganar todo, siempre. Primero en los entrenamientos, luego los partidos y luego ir a por todos los títulos, eso no cambiará nunc. Me veo en mi mejor edad, de dar lo mejor de mí. Si no me veo para competir, haría las cosas de otra manera, pero yo me encuentro mejor que nunca y me veo para competir al máximo nivel los próximos tres o cuatro años".

No encuentra motivos a su suplencia con Valverde: "No, la verdad es que no, y con la gente que he hablado tampoco me han podido dar una explicación o algo concreto. Todo el mundo me dice que en el fútbol pasan cosas que uno no entiende, que hay que tirar para adelante. A mí lo que más me dolió no fue jugar o no jugar, sino la manera. No puedes estar en un sitio aunque tú quieras si quieren a otro jugador. El año pasado fue el mejor de los seis que llevo aquí. Me molestó la manera, igual que ya había salido en años anteriores. Me sorprendió mucho, no lo entiendo, pero voy a aceptarlo porque lo que quiero es lo mejor para el equipo, mis compañeros y para el club. Los resultados no han sido los mejores y no se ha contado conmigo, y a mí eso me dolió mucho".

¿Víctima de no querer irse?: "Puede ser que sí, puede ser que no, pero yo he querido ir siempre de frente. Si hubieran querido que me hubiera ido a otro equipo, da igual dónde, me hubiera gustado que me lo lo dijeran, igual que estamos hablando ahora tú y yo. Uno tiene una idea pero si no funciona, yo he demostrado en los anteriores cinco años que se puede contar siempre conmigo. Seguramente he hecho muchos favores a compañeros y entrenadores, y he demostrado que se puede contar siempre conmigo, y si fuera esa la razón, más me dolería".

Su estado de ánimo: "Más ilusión o más ganas, no porque yo con Valverde iba con muchas ganas. Tuve un bajón mentalmente, pero yo quería trabajar duro, dar lo mejor, estar cerca de los compañeros y del cuerpo técnico. Llega otro entrenador y llega con nuevas ideas, otra manera de comunicar... pero de lo mío no ha cambiado en nada porque yo siempre he querido dar lo mejor de mí. La transición no ha sido fácil, ni para el equipo ni para el entrenador, pero creo que en este momento lo acoplamos muy bien y lo estábamos tirando adelante y fue una pena que tuviéramos que parar".