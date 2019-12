GOAL

Imanol Alguacil, entrenador de la Real Sociedad, concedió una entrevista para Marca en la que repasa el estado de forma de su equipo que está practicando un gran fútbol y dejando muy buenas sensaciones en el primer trimestre de la Liga.

Odegaard, preparado para triunfar en el Madrid

Cuando me dijeron que había la posibilidad de ficharle, no tuve dudas en cuanto visioné algunos partidos. Y después de conocerle no tuve ninguna duda de que tenía que venir, sabía que podíamos sacar el gran potencial que tiene. Y él fue listo viniendo aquí, porque para que juegue como está jugando necesita un equipo que juegue con una propuesta como la nuestra. Lo mejor que tiene son sus ganas de crecer y de trabajar para ello.

Es muy maduro. Nadie habla de su tema con el Madrid, estamos en el día a día, pero evidentemente que está preparado para triunfar en el Real Madrid. Está triunfando en Primera, en la élite, tenemos la gran suerte de tenerle en la Real, pero insisto en que a su alrededor hay jugadores que le ayudan a sacar sus mejores virtudes.

El rendimiento de los fichajes

Monreal, Isak, Portu, Odegaard y Remiro lo están haciendo bien. Sabía que no iban a fallar, porque los tenía vistos y había hablado con ellos antes de firmarles. No tenía dudas de ninguno de ellos. La pena de Sagnan es que se lesionó antes de empezar y los que están jugando lo están haciendo bien, pero tiene un gran potencial.

Menos puntos de los que merecen

Creo que, analizando todos los partidos, creo que tenemos menos puntos que juego, lo que quiere decir que tenemos mucho margen de mejora, yo como entrenador y el equipo por su juventud. Lo que más me importa es que las sensaciones que transmite el equipo son muy buenas. Esto es lo puede hacer que en mayo estemos donde estamos ahora y es entonces cuando miraré la clasificación, a día de hoy no merece la pena. Vamos a ver si somos capaces de estar ahí en mayo, va a ser muy difícil.