EFE

El futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué reconoció que hubo cosas que no entendió de la gestión del expresidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, y afirmó que acusó una "falta de liderazgo", en una entrevista concedida al "streamer" Ibai Llanos, retransmitida este jueves a través de su cuenta personal de Twitch.



"Creo que un presidente debe tomar decisiones cuando llegan los problemas, coger el toro por los cuernos. A Bartomeu quizás le faltaron cualidades de liderazgo", expresó el catalán.



Además, destacó la gestión del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez y habló sobre la situación de la renovación del defensor del Madrid, Sergio Ramos.







"Florentino demuestra que tiene claro hacia dónde va, tiene don de mando y eso, a parte de que te gusten más o menos las decisiones, creo que es algo positivo", expresó.







Sobre su compañero de equipo, el argentino, Leo Messi, comentó que ahora mismo lo ve feliz, con ganas de volver a competir por todo, pero admitió que la situación que se vivió en verano "fue muy difícil para todos".







"Lo del burofax de Leo fue muy duro, por lo que significa para el club y para el deporte, además el equipo atravesaba un momento difícil tras la derrota frente al Bayern de Múnich (8-2)". "La situación terminó de la mejor manera para nosotros, Leo se quedó, pero no sé si fue lo mejor para él", explicó.







El defensor también habló acerca de la salida del Madrid del internacional galés, Gareth Bale, en la pasada temporada. Dijo que Bale fue crucial en varios títulos conseguidos por el conjunto blanco y declaró que fue "maltratado mediáticamente".







Por último, Piqué expresó su voluntad de retirarse en su actual club, el FC Barcelona: "Retirarme en el Barça siempre ha sido mi sueño, no me veo en otro club".