EFE

Héctor Herrera repetirá este sábado en la alineación titular del Atlético de Madrid, que retoma la Liga contra el Granada y contra su indeterminación como visitante, repetitiva a lo largo de esta temporada y la anterior, con sólo siete victorias en sus últimas 16 salidas en el campeonato.



Por primera vez en este campaña, el medio centro internacional mexicano encadenará dos partidos desde el once de Diego Simeone, tras el 3-1 al Espanyol, mientras su protagonismo crece cuantitativa y cualitativamente, con participación en cada uno de los últimos cuatro partidos, en contraste con el comienzo de este curso de Liga, cuando apenas jugó cuatro de los primeros once choques de su equipo.



"He tenido más participación y más minutos. Obviamente, cuando no participas y no tienes actividad no sabes si estás en un buen momento o un buen estado físico. En ese momento que he tenido más minutos y más actividad con el equipo puedo decir que sea mi mejor momento", dijo el jueves el centrocampista.



Este sábado repite, también porque el Atlético tiene de baja por sanción, por ciclo de cinco tarjetas amarillas, a dos hombres indiscutibles en esa demarcación: Saúl Ñíguez, que había jugado los 17 partidos desde el once hasta ahora, y Thomas Partey, titular en nueve de los diez encuentros más recientes del conjunto rojiblanco.





Tampoco está disponible Diego Costa, que se perderá el primero de los trece encuentros que le mantendrá fuera de acción la hernia discal cervical de la que fue operado el jueves, ni hay margen de error para el Atlético por su evidente irregularidad, por mucho que un desarrollo poco habitual del curso le sostenga aún a un solo punto de la cima de la Liga ocupada por el Barcelona.



Porque el Atlético nada más ha ganado cinco de sus últimos 14 partidos oficiales, con siete empates y dos derrotas; sólo ha vencido en tres de las diez jornadas más recientes de la Liga, entre ellas la última previa al parón por 3-1 frente al Espanyol; apenas se ha impuesto en dos de sus seis salidas en esta competición y encadena, contando la Champions, cuatro desplazamientos sin éxito.



El último fue una sonora derrota, más que por el resultado, 2-1 en Leverkusen, por el rendimiento en toda la primera hora de partido, con un plan fallido, con una versión irreconocible, con uno de los peores primeros tiempos que se recuerdan en esta era y con una fragilidad preocupante en los córner en contra. En Granada le aguarda el equipo más goleador en esa faceta: cuatro tantos.



La crisis aún acecha al Atlético. La esquivó contra el Espanyol, pero aún sigue latente, a expensas de más y más victorias. Y de más y más certezas sobre el terreno, donde primero se sostuvo por la estructura defensiva y ahora, cuando ha recibido tres tantos en las últimas tres jornadas, lo hace por los goles de Álvaro Morata, con seis dianas en los últimos seis partidos, una en cada uno de ellos.

🎙️ Sala de prensa | Diego Martínez



📝 "Será duro, difícil... y también una oportunidad para el granadinismo".



📝 "Estos son partidos de mucho desgaste, pero veo al equipo con mucha fuerza y ganas".



📺 Vídeo completo ▶️ https://t.co/Jj5L1XAmZI#GranadaAtleti #EternaLucha pic.twitter.com/9RPWaUPWhX — Granada C.F. ❤️⚪️ (@GranadaCdeF) November 22, 2019





El delantero internacional español es hoy por hoy indiscutible en el once del Atlético. A su lado, en Granada, quizá por la izquierda o quizá como segundo punta, jugará Víctor Machín, 'Vitolo', que encadenará su segundo duelo de inicio tras su regreso incontestable al once ante el Espanyol, mientras aguarda aún la estabilidad en él.



El otro componente ofensivo, por la derecha, será Ángel Correa, con la alternativa de Thomas Lemar, en una alineación novedosa en el centro: Héctor Herrera-Marcos Llorente-Koke Resurrección, con la continuidad del mexicano y la reaparición del medio procedente del Real Madrid, por las bajas por sanción de Saúl Ñíguez y Thomas Partey.



También hay ausencias en la defensa, sin Stefan Savic, que ha recaído de su lesión muscular y que se pierde su octavo choque consecutivo, y José María Giménez, fuera por sexto partido seguido. Felipe Monteiro y Mario Hermoso serán los centrales, Kieran Trippier y Renan Lodi los laterales y Jan Oblak, que ha encajado cinco goles en los últimos cuatro duelos, cuando venía de uno en ocho choques, estará bajos los palos, con la amenaza del balón parado rival.



En el banquillo esperarán Joao Félix, recuperado del esguince del tobillo derecho que le ha dejado fuera de los últimos seis encuentros y que será suplente en su vuelta a la convocatoria en Granada, y Dario Poveda, el goleador del filial, con ocho goles en los últimos siete encuentros y que se estrena en la citación.



Enfrente, el equipo dirigido por Diego Martínez afronta el duelo tras acumular tres traspiés consecutivos ante Getafe (3-1), Real Sociedad (1-2) y Valencia (2-0) pero con la tranquilidad que le da la octava plaza que ocupa en la tabla y los 20 puntos que acumula.



No obstante, tras el choque ante el Atlético, al Granada le tocará visitar al Athletic en San Mamés, una parte empinada del calendario de la que espera salir, como mínimo, manteniendo la renta de once puntos sobre el descenso que tiene ahora.



El preparador tendrá a toda su plantilla disponible para el encuentro a excepción del colombiano Neyder Lozano, lesionado desde la pretemporada; una situación que nunca antes se había encontrado este curso y que le obligará a descartar a varios jugadores por decisión técnica cuando el mismo sábado ofrezca la convocatoria.



Respecto al pasado partido ante el Valencia recupera Martínez al lateral Víctor Díaz, baja entonces por lesión, y al medio camerunés Yan Eteki, que estaba disputando la Copa África sub-23, mientras que podrá seguir contando con el central Germán Sánchez tras superar unos problemas musculares que ha arrastrado en los últimos días.



La principal novedad en la alineación será la titularidad del medio Ángel Montoro, que ya tuvo minutos en Valencia pero que no entraba en el once desde que se lesionara en el partido ante el Real Madrid a primeros de octubre.



El técnico deberá decidir entre Víctor Díaz, Joaquín Marín 'Quini' y Carlos Neva para los dos puestos de lateral, quien será en la medular el acompañante del citado Montoro y del francés Maxime Gonalons, y si arriba mantiene a Roberto Soldado o apuesta por Carlos Fernández.