El centrocampista Koke Resurrección, capitán del Atlético de Madrid, siguió este jueves al margen con su recuperación de una lesión miotendinosa y aún es duda para el derbi de este sábado contra el Real Madrid, en el que el mexicano Héctor Herrera y Víctor Machín, 'Vitolo', apuntan a día de hoy al once titular, al igual que Kieran Trippier, baja los últimos tres encuentros por una pubalgia.



El equipo rojiblanco aún aguarda a Koke, que sólo ha disputado 25 minutos en los últimos siete choques por esa dolencia, pero con el paso de los días -ya sólo queda un entrenamiento antes del derbi- todavía no se ha entrenado con el grupo, más allá de que el pasado sábado entró en la convocatoria inicial de 20 hombres para el duelo contra el Leganés, aunque todavía sin el alta médica.





Aún no la ha recibido tampoco Trippier, baja los últimos tres partidos por una pubalgia. Reintegrado al grupo el miércoles, este jueves comenzó aparte para después incorporarse al resto de sus compañeros para las pruebas tácticas y la estrategia, en las que participó como uno más, con lo que se prevé su vuelta al lateral derecho titular en el derbi en el estadio Santiago Bernabéu.



Él, salvo nuevo contratiempo, será una de las novedades de la alineación respecto al 0-0 del pasado domingo contra el Leganés. En principio, a juzgar por los ensayos de este jueves, habrá dos más: el mexicano Héctor Herrera entrará en el medio centro por Marcos Llorente y Víctor Machín, 'Vitolo', suplirá la baja por una lesión muscular de Joao Félix, ya sea por la banda izquierda o en la delantera junto a Álvaro Morata.



En el resto de posiciones no se esperan cambios. Ni en la portería, con Jan Oblak; ni en el centro de la defensa, con Stefan Savic y Felipe Monteiro, aunque al principio de la semana parecía Mario Hermoso en ventaja sobre el montenegrino para la titularidad en el derbi; ni en el lateral izquierdo, con Renan Lodi; ni en tres posiciones del centro del campo, con Ángel Correa, Thomas Partey y Saúl Ñíguez; ni en el citado puesto como delantero de Álvaro Morata.



Es es el probable once del Atlético, que aguarda el cierre del plazo de fichajes con un objetivo: Edinson Cavani. El plazo termina este viernes a las 23.59 horas. Si finalmente es capaz de concretar su complicada contratación en las próximas horas también sería una opción para el derbi.



No están disponibles para ese partido ni Santiago Arias, con una lesión muscular; ni José María Giménez, baja por cuarto choque seguido por un edema muscular; ni Diego Costa, operado el pasado noviembre de una hernia discal cervical de la que no reaparecerá hasta mediados o finales de febrero; ni Joao Félix, lesionado muscularmente contra el Leganés. Ninguno de los cuatro saltó al césped en el entrenamiento.