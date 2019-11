EFE

La suplencia del delantero Diego Costa y la posibilidad de que el mexicano Héctor Herrera entre en el once en el próximo partido del Atlético de Madrid, el domingo contra el Espanyol en el Wanda Metropolitano, son dos opciones que baraja el entrenador rojiblanco, el argentino Diego Pablo Simeone.



El conjunto rojiblanco retomó este viernes los entrenamientos tras el día de descanso posterior a la derrota de Liga de Campeones en Alemania contra el Bayer Leverkusen (2-1) el pasado miércoles, en una sesión en la que los titulares de ese duelo comenzaron en el gimnasio.



Solo siete jugadores del primer equipo -Marcos Llorente, Víctor Machín 'Vitolo', el francés Thomas Lemar, el ingles Kieran Trippier, el serbio Ivan Saponjic, el mexicano Héctor Herrera y el portero Antonio Adán- participaron en este inicio de sesión, al que media hora después se incorporaron otros futbolistas.



Con ellos, el técnico rojiblanco ensayó una alineación en la que Álvaro Morata sería la referencia ofensiva, con el argentino Ángel Correa por detrás en un costado. Vitolo, Héctor Herrera, el ghanés Thomas Partey y Koke Resurrección figuron en el centro del campo en este ensayo del Atlético.



En la defensa recuperó su puesto Kieran Trippier como lateral derecho -en Leverkusen jugó el colombiano Santiago Arias-, Mario Hermoso ejerció de central y Saúl Ñíguez hizo de lateral izquierdo. No participó en la sesión el central portugués Felipe Monteiro, que recibió un golpe en el partido del miércoles y se está recuperando.



El conjunto rojiblanco tendrá mañana otra jornada de trabajo para decidir su esquema de cara al duelo liguero del domingo, para el que no parece que vaya a recuperar a ninguno de sus tres lesionados: el uruguayo José María Giménez, el montenegrino Stefan Savic o el portugués Joao Félix.



El central charrúa se ha perdido los últimos cuatro partidos oficiales tras ser sustituido por lesión el 22 de octubre en la ida ante el Bayer Leverkusen; seis lleva fuera el montenegrino tras lesionarse en el muslo izquierdo con su selección en el parón de octubre; y otros cinco acumula el delantero luso por un esguince de tobillo ocurrido ante el Valencia (19 de octubre).