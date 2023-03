EFE

Eden Hazard, delantero belga del Real Madrid, quiere acabar su contrato con los merengues y seguir un año más en el club blanco, pese a que apenas cuenta para Carlo Ancelotti.



"Me gustaría quedarme. Siempre lo he dicho. Por esperar jugar. Sólo espero una cosa: estar en el campo para probar que aún sé jugar al fútbol", declaró en una entrevista a la radiotelevisión belga RTBF.



El excapitán de Bélgica, retirado de la selección tras el Mundial de Catar, consideró "normal" que la gente dude de su rendimiento.



"Lo comprendo muy bien. Pero por mí, el año que viene aún estoy en el Real Madrid. Un traspaso no está en el orden del día. Pero nunca se sabe", agregó Hazard, que sólo ha disputado 98 minutos en liga en lo que va de temporada.



"¿Qué me puede hacer cambiar de opinión? No sé. Lo único que pienso es en jugar. Por eso ni pienso en irme. En el fondo creo que puedo aportar algo. Lo noto, eso es todo. La gente, si aporto un poco, volverá a confiar en mí. Quizá piensen que se equivocaron conmigo dejándome de lado. Sólo necesito minutos en las piernas", añadió.