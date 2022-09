EFE

Eden Hazard, capitán de la selección de Bélgica, se mostró satisfecho con su rendimiento en los 65 minutos que jugó contra Gales y reconoció que se encuentra en "una situación delicada" en el Real Madrid porque está contento en el club pero tiene menos pocos minutos de juego.



"Han sido momentos complicados porque quiero jugar y no juego. Me siento bien en el Real Madrid, solo que juego menos. Y cuando juego, juego bien. Es una situación delicada porque quiero jugar más", dio el atacante belga tras la victoria de los Diablos Rojos contra Gales por 2-1.



Hazard, que se mostró participativo y provocó dos tarjetas amarillas, dijo no estar sorprendido por el nivel mostrado con su selección porque tiene confianza en su talento, aunque reconoció que "podría haber hecho más".



"Sé lo que puedo hacer cuando juego", añadió el belga, que celebró que Roberto Martínez le sacara en el once titular.



"Quiero rascar el máximo de minutos y llegar en forma al Mundial", agregó.



Bélgica se jugará la primera plaza del Grupo D de la Liga de Naciones el próximo domingo en Ámsterdam frente a Países Bajos, que vencieron por 0-2 a Polonia y siguen primeros de grupo, con un parcial de 1-4 a favor frente a Bélgica cosechado en su visita a Bruselas en junio.



"Vamos ahí a hacer un buen partido", concluyó el capitán de los Diablos Rojos.