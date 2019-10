EFE

El Granada ratificó su sensacional inicio de temporada al ganar este viernes en el Estadio Nuevo Los Cármenes por 1-0 al Osasuna, que sufrió su segunda derrota de la temporada, en el partido con el que comenzó la novena jornada de LaLiga Santander.



Un tanto de cabeza en una acción de estrategia del portugués Domingos Duarte en el tramo final del primer tiempo fue suficiente para que los locales superaran a un cuadro rojillo que no tuvo puntería con 0-0 y que no fue capaz de reaccionar con el marcador en contra.



La primera parte fue tan fea y trabada como igualada, aunque los rojillos fueron los que controlaron mejor el partido y llegaron con más peligro al área rival.





Rozaron el gol los visitantes en los primeros minutos a balón parado en una acción en la que casi llega a rematar solo el serbio Darko Brasanac y al final el suave testarazo de Oier Sanjurjo lo atrapó el meta portugués Rui Silva.



Volvió a aparecer el cancerbero a la media hora con una parada providencial ante Brasanac tras andar lento Brandon Thomas en el mano a mano frente al meta luso.



No lo pasaba bien el Granada, desorientado en ataque al faltar el lesionado Ángel Montoro, y se volvió a agarrar a la estrategia para abrir el partido en el minuto 38, con una falta bien lanzada por Álvaro Vadillo y rematada a la perfección por Domingos Duarte con la testa.



Salió mandando Osasuna en el segundo tiempo, aunque tuvo el Granada una clara ocasión en una gran acción personal de Vadillo que no pudo remachar Carlos Fernández en boca de gol pese a que estaba libre de marca.



La respuesta de los navarros fue igual de clara, con un chut muy lejano de Roberto Torres ante el que voló Rui Silva para evitar el gol con un paradón y la ayuda del larguero.



Adrián López, nada más entrar al campo, también pudo igualar el choque en una de las pocas ocasiones visitantes ante un cuadro local bien situado y difícil de superar con el marcador a favor.



Osasuna, que acabó con diez por la expulsión en el tiempo añadido de Fran Mérida, lo intentó hasta el final pero su fe no fue acompañada de fútbol y el Granada no pasó más apuros para terminar logrando un triunfo que le permite auparse al segundo puesto de la clasificación.