GOAL

El exatlético analizó su momento en 'La Gazzetta dello Sport', hablando también del adiós al Inter tras apenas un año de su llegada y de lo que signifoca para él el Cholo Simeone

El Inter

“Solo nos faltó ganar. Llegamos en el segundo puesto de la Serie A y en la final de la Europa League. Estuvimos a un paso de una temporada histórica, hacía diez años que el equipo no disputaba una final europea”.

Su salida del Inter

“Debería preguntar a Conte, Marotta y Ausilio. Fue decisión del entrenador. Yo tenía tres años de contrato”.

Ibrahimovic

“No me gustan los que me faltan al respeto. Con él nos divertimos: él me insultaba en su idioma, yo en el mío. Pero todo se queda en el campo”.

Simeone y su hijo, con el que comparte equipo

“Al Cholo ya le puedo definir como un amigo. Me ha dado y enseñado mucho. Crecí con él. Giovanni tiene mucha fuerza de voluntad y la actitud adecuada. Va a seguir mejorando en su carrera”.

En relación con el estado de algunos de los jugadores del argentino, de cara al próximo partido de liga contra el Sevilla, hay que remarcar que el cuerpo técnico está a la espera de lo que deparen las pruebas que hay que realizarle al tobillo de Joao Felix cuando regrese. Y que tampoco hoy trabajaron con el equipo ni Dembélé ni Giménez. El francés, continúa su proceso de recuperación tras el susto de la semana pasada. Por su parte, el central, que se retiró con molestias de un entrenamiento la semana pasada y fue sometido a pruebas por los médicos del club. De momento sigue trabajando al margen.