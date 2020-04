EFE

El internacional español Gerard Moreno, delantero del Villarreal, señaló que ahora mismo no se le pasa por la cabeza volver a jugar ante la situación que atraviesa el país con la pandemia de la COVID-19, a la vista de los contagios y fallecidos que hay.



"No veo lo de volver a jugar en la situación en la que estamos. Ves los contagios y las muertes diarias, y ahora mismo no se me pasa por la cabeza. Veo que pensar en jugar es algo inapropiado.", señaló el delantero internacional español en declaraciones a EFE.



"Intentas imaginar cómo puede ser el regreso, pero nadie sabe qué pasará en un mes, son cosas que te pasan por la cabeza, pero ahora mismo no sé como se puede dar. Lo de jugar cada tres días, no es bueno, pero contamos con jugadores y plantillas amplias. Y lo de jugar sin público será raro, muy raro. Es algo que no sería bueno para nadie, pero al final esta es una situación especial y en la que las cosas van cambiando. Veremos cómo están las cosas en junio o julio", añadió.





El Villarreal ya ha hecho público que cuenta con un plan de prevención para cuando el Gobierno permita a los clubes que sus jugadores puedan volver a entrenar y al respecto el atacante catalán indicó: "Es verdad que se nos asegura que estaríamos controlados, que habría seguridad y demás. Pero también pienso que ese control y esa seguridad debe ser primero para la gente que está en primera línea y está peleando para que esto acabe ya".



El delantero español asumió que a causa de esta pandemia y del parón consiguiente de las competiciones, la situación económica de los clubes se va a ver muy afectada. "De no jugar las cosas cambiarán, pero no solo cambiará el fútbol, cambiará todo. Es evidente que las cosas no serán igual, pero estamos en una situación inesperada que afectará a todos. Es verdad que la Liga y los clubes pueden tener problemas y que de no jugar se perderá dinero, pero como he dicho lo primero es la salud, y una vez se pueda jugar de verdad y que Sanidad diga que se puede jugar sin problemas, lo haremos", apuntó.



Ante la propuesta de la RFEF de dar por concluida la Liga con la actual clasificación, lo que dejaría al Villarreal fuera de las competiciones europeas, Gerard señaló: "Yo prefiero jugar y lo que tengo que ganar, ganarlo al campo. A mí me gusta ganar las cosas en el campo, pero veremos qué pasa al final con todo esto".



"Estaba en un buen momento y llegaba el momento clave, por eso parar fue un palo. Justo al principio y en las primeras semanas viendo que paraba la liga lo piensas y te pasan muchas cosas por la cabeza. Estaba la posibilidad de la Eurocopa y de hacer un buen final, pero viendo la magnitud del tema y cómo están yendo las cosas, el fútbol acaba pasando a un segundo plano. Si este año no puede ser por esto, se acepta y se trabaja para poder alcanzar ese objetivo al año que viene", comentó.



El futbolista, que está pasando el confinamiento lejos de su familia, indicó: "Nos gustaría estar con la familia, es duro, pero es un caso excepcional y lo importante es que estamos todos bien y estamos tranquilos. Esperamos poder abrazarnos y vernos pronto, seguro que lo haremos con más ganas y más fuerza", concluyó.