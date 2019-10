GOAL

Del “se va casi seguro” del último verano europeo al “se queda casi seguro” del próximo mercado de pases de invierno. En Inglaterra, por lo pronto, ya le bajaron el pulgar a Gareth Bale. Según el diario Mirror, el Manchester United decidió no insistir más por el jugador del Real Madrid.

Alejado de los campos de juego por lesión, el galés no vive su mejor presente. Zinedine Zidane lo está cuidando más de la cuenta, lo mima y hasta lo elogia en las ruedas de prensa, pero las molestias físicas empañan cualquier intención del entrenador francés.

