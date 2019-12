EFE

Jonathan Barnett, agente del futbolista Gareth Bale, reconoció que el galés no está "eufórico" en el Real Madrid, pero que eso no significa que se vaya a marchar en el próximo mercado invernal de fichajes.

Barnett habló en la cadena británica BBC y aseguró que Bale nunca le ha pedido marcharse y que tiene contrato en vigor con el Real Madrid.

"No está eufórico", respondió Barnett al ser cuestionado sobre la felicidad de Bale. "Tiene contrato y mientras sea jugador del Real Madrid dará el 100 %. Quiere ganar trofeos, como la liga y la Liga de Campeones y todo lo demás. No va a afectar a su juego", afirmó.

"Las cifras y los datos demuestran que cuando está en el campo, el Real Madrid tiene más oportunidades de ganar. No hay garantía de que se vaya. Si llega la oportunidad adecuada y él se quiere ir, tenemos que hablar con el presidente del Madrid", apuntó Barnett.

