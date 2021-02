El Elche, penúltimo en la tabla de LaLiga, anunció a Fran Escribá como nuevo director técnico, en reemplazo del argentino Jorge Almirón, que abandonó las riendas del equipo la semana anterior tras los malos resultados obtenidos con el club verdiblanco.

🎙️ 𝗣𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 | Fran Escribá



💬 "Lo digo con sinceridad. Al #ElcheCF no le puedo decir que no. Estoy muy feliz de estar aquí"#EscribáHaVuelto 💚 pic.twitter.com/kXEUMlYIRm — Elche Club de Fútbol 🌴 (@elchecf) February 16, 2021

Escribá llega por segunda vez al banquillo del Elche. Durante su presentación, el nuevo entrenador dijo "sentirse en casa". "Me he encontrado a mucha gente conocida. Además vengo de la mano de una leyenda como Generelo. He vuelto a sentir ese club positivo que dejé", afirmó en su presentación.

🗣 Las palabras de 𝐅𝐫𝐚𝐧 𝐄𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐚́ 🟢⚪️#MuchoElche 💚 pic.twitter.com/FVPVW60qOr — Elche Club de Fútbol 🌴 (@elchecf) February 16, 2021

Sobre el equipo, resaltó que encontró actitud en la plantilla y voluntad para buscar la mejora en el desempeño en el torneo. "He visto a los chicos muy animados. Es un grupo muy alegre. Es verdad lo que me confirmaron: el grupo está muy unido. No he visto ni uno solo que me haya transmitido una mala sensación".