El ex candidato a la presidencia del FC Barcelona Víctor Font se mostró crítico con la obra de gobierno del presidente de la entidad, Joan Laporta, al afirmar que "es evidente" que no tenía un plan para afrontar una crisis económica que, en su opinión, el club "jamás había vivido".



El socio del Barça, que en las últimas elecciones celebradas en marzo de 2021 acabó por detrás de Laporta con un 30% de los votos, rompió este martes su silencio en una comparecencia para presentar la propuesta de su proyecto, 'Sí al futur' ('Sí al futuro'), para reformar los estatutos que la entidad votará antes que finalice el año.



A preguntas de los periodistas, Font valoró algunas de las decisiones que ha tomado en el último año la actual junta directiva, especialmente en el ámbito económico y de gestión, marcadas, en su opinión, por la "urgencia y el cortoplacismo".

"No es criticar por criticar, pero es evidente que no había plan y había improvisación. Entrar a gobernar sin tener un plan, antes funcionaba", resumió.



El ex candidato cuestionó que la junta directiva de Laporta optara por depreciar jugadores en el curso económico 2020-21 y no por reducir los gastos y los sueldos de los jugadores, una fórmula esta última que, según recordó, ya aplicó el Real Madrid.



"Es lo que hizo Florentino Pérez: bajó en un 10% el sueldo de los profesionales del fútbol y del baloncesto, pero para hacer esto, que es lo que proponíamos hacer en los 100 primeros días de gobierno, debes tener el liderazgo y la voluntad política de hacerlo. Eso nos daba oxígeno para poder acometer algunas negociaciones", remarcó.



El ex candidato también lamentó que la actual junta directiva considere que el Barça se pueda gestionar cómo "una empresa familiar", una connotación que, según apuntó, denota "falta de profesionalidad".



Precisamente una de las siete medidas que ha presentado en una reunión con la vicepresidenta del área social, Elena Fort, para reformar los estatutos pretende evitar que las comisiones de control de las distintas áreas del club estén lideradas por "amigos de la directiva".





Entre las propuestas estatutarias formuladas por Font destacan la creación de un código de transparencia, la activación de mecanismos que mantengan el modelo de propiedad del club, la democratización de la entidad con la celebración de más votaciones que evitan el "desapego social", la introducción del voto electrónico en las elecciones, la reforma de las asambleas de socios compromisarios y los requisitos económicos para ser precandidato a las elecciones.



En la comparecencia, el ex contendiente a las elecciones reconoció que continúa manteniendo una buena relación personal con el actual técnico del primer equipo, Xavi Hernández, con quien no habla sobre cuestiones relacionadas con el club, puntualizó.



Asimismo, se mostró convencido de que el delantero del Bayern de Múnich Robert Lewandowski acabará vistiendo la zamarra azulgrana y opinó que, si fuera presidente, no renovaría a Ousmane Dembélé debido a su "falta de compromiso", a pesar de que Xavi insistiera en su continuidad.