El FC Barcelona anunció que ha alcanzado un acuerdo con su secretario técnico, Éric Abidal, para rescindir el contrato que unía ambas partes, por lo que el ex defensa francés no diseñará el proyecto deportivo de la próxima temporada.



Si el lunes era el propio Abidal quien comunicaba al entrenador del primer equipo, Quique Setién, su destitución tras la debacle de Lisboa (2-8 ante el Bayern de Múnich en los cuartos de final de la Liga de Campeones), este martes fue el propio ex futbolista azulgrana quien dejaba de pertenecer a la entidad azulgrana.

Acuerdo para la rescisión del contrato de Éric Abidal — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 18, 2020

"El club expresa públicamente su agradecimiento a Éric Abidal por la profesionalidad, el compromiso, la dedicación y el trato positivo y cercano que ha mostrado siempre hacia todos los estamentos que conforman la familia azulgrana, y le desea suerte y éxitos en el futuro", afirmó el FC Barcelona en un escueto comunicado.



Abidal, por tanto, no seguirá al frente de la secretaría técnica dos años después de relevar al frente de la misma a Roberto Fernández, que a su vez sustituyó a Andoni Zubizarreta.