El entrenador del Villarreal, Unai Emery, confirmó este sábado en rueda de prensa que el jugador japonés Take Kubo "está buscando una salida" del club castellonense, en el que juega en calidad de cedido por el Real Madrid.

¡Qué bonito es empezar el año con una victoria 😃!#VillarrealLevante pic.twitter.com/2kJK4kCq78 — Villarreal CF (@VillarrealCF) January 2, 2021



Emery no ha contado con el futbolista nipón en los tres últimos partidos de Liga ante Osasuna, Athletic de Bilbao y Sevilla, y este sábado no estaba ni tan siquiera en la lista de veintiún jugadores convocados para el encuentro ante el Levante en La Cerámica.

“Le pregunté si quería quedarse o quería irse y me dijo que está buscando una salida", reiteró Emery, quien agregó que a partir de esta respuesta su mente está puesta en futbolistas que estén "metidos" en el Villarreal.



"El comportamiento de Take es bueno, nos ha ayudado y debe seguir creciendo, pero el jugador me dijo que quiere salir para buscar más minutos y por eso no estaba en la lista de convocados", concluyó el entrenador del Villarreal.

EFE