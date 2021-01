GOAL

En una entrevista con diario "Marca", Joan Laporta lanzó una frase que no tardó en hacer eco en el fútbol español. “Si baja un marciano a la tierra, ve a la primera que el VAR es del Madrid”, sostuvo el precandidato a la presidencia del Barcelona.

“El Barcelona ha perdido mucho peso específico en la Federación, Liga, UEFA, FIFA y en todos los organismos que rigen el fútbol. El Barça tiene que recuperar su credibilidad. Debe tener presencia para intervenir en la toma de decisiones que afecta al fútbol en general. En mi anterior etapa, por ejemplo, no me perdí una junta de la Federación”, agregó el expresidente del club catalán.

Laporta, además, se refirió al futuro de Messi: “Dijo que esperará hasta el final de temporada y eso nos da tiempo para plantearle una propuesta convincente. Y yo tengo una ventaja, con Leo tengo credibilidad. Siempre me dice que todo lo que le prometí se cumplió. Sabe que si doy mi palabra, cumplo”.

¿Y qué pasará con los fichajes si él es presidente? El abogado responde: “Yo tengo mi propio proyecto deportivo. Barajo tres nombres para la secretaría técnica. No caeré en la trampa de dar nombres. No es que quiera huir, es que sube el precio del jugador y baja el del nuestro que juega en esa posición. Me están llamando todos los agentes. Los conozco a todos y quieren que vuelva a ser presidente, pero les digo que ahora no hablo de jugadores ni entrenadores”.