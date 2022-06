EFE

El Valencia confirmó este miércoles, por medio de su radio oficial, que en las próximas horas se producirá una reunión entre su máximo accionista, Peter Lim, y el técnico italiano Gennaro Gattuso para que se convierta en el próximo entrenador del equipo las próximas campañas en sustitución de José Bordalás, de cuya continuidad se duda haya acuerdo finalmente o no con el italiano.



En la reunión estará también el agente Jorge Mendes, representante del que fuera histórico centrocampista del Milan y ahora entrenador, que a su vez es amigo y socio de Lim.



Desde el Valencia se asegura que no hay un acuerdo cerrado y que en esta reunión se le va a ofrecer a Gattuso una idea de la situación económica del club y de los movimientos que eso puede provocar en la plantilla este verano.



Además, desde la entidad de Mestalla se confirmó que más allá de esta reunión en la planificación de la próxima campaña que Lim iba a realizar primero con el destituido presidente Anil Murthy y ahora con el director general interino Sean Bay se iba a abordar la posible salida del entrenador José Bordalás.



En la radio del club valenciano se aseguró que existe en la entidad “descontento” con la labor del técnico alicantino, que creen que no ha sabido sacar todo el rendimiento posible a la plantilla, especialmente en LaLiga, donde creen que el equipo debía haber podido luchar por entrar a Europa.



Tanto el entrenador como el club tienen una opción para poner fin al contrato que firmaron ahora hace poco más de un año y que en principio les une hasta junio de 2023.