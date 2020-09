GOAL

El Sevilla sigue dando pasos para configurar su plantilla de la próxima temporada. El club de Nervión ha presentado este martes a Óscar Rodríguez y el director deportivo, Monchi, ha admitido en la rueda de prensa que siguen trabajando en fichar a un lateral izquierdo y sigue sin descartar a Sergio Reguilón, una vuelta complicada por la competencia pero aún posible.

"El Sevilla no ha hecho ninguna gestión por Marcos Alonso y no he hecho ninguna oferta por Acuña ni su agente. El tema de Reguilón ya dije el otro día que nos encantaría tener aquí pero sabemos que es complicado porque hay rivales a nivel económico con lo que no podemos luchar. La crisis afecta a todo el mundo y el Sevilla no escatima esfuerzos para reforzar la plantilla", pues sabe del interés del Manchester United para sumar al lateral merengue a la Premier.

El director deportivo también valoró la posibilidad de que el refuerzo del lateral zurdo llegue desde el filial: "Pablo y Javi Vázquez son los dos laterales izquierdo referencia de la cantera. Pablo estuvo entrenando con el primer equipo en la última parte la temporada y estará en la pretemporada. Con los canteranos tenemos que saber manejar los momentos".