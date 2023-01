EFE

El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha confirmado la sanción al polaco Robert Lewandowski, delantero del Barcelona, de tres partidos de suspensión impuesta por el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol (RFEF) y confirmada por Apelación.



El organismo ha fallado sobre el fondo del asunto al denegar la petición del Barcelona después de que un juez ordinario decidiese el pasado día 29 conceder la suspensión cautelar de la sanción mientras no ocurriera este hecho, solicitud que ya denegó en su día el TAD, determinación que le permitió jugar al polaco el derbi liguero ante el Espanyol del 31.



Esta decisión adoptada por el TAD obligaría a Lewandowski a perderse los próximos partidos, el primero de ellos ante el Atlético de Madrid en la decimosexta jornada de LaLiga Santander, aunque según el portal especializado 'iusport' el Barcelona podría interponer un nuevo recurso ante el juez y pedir otra cautelar.

⛔️ El TAD mantiene la sanción de tres partidos a Lewandowski.



❌ El delantero polaco se perderá los encuentros ante Atlético de Madrid, Getafe y Girona.#LaLigaSantander pic.twitter.com/gn1j2hKpGH — EFE Deportes (@EFEdeportes) January 4, 2023





"Lo propio en derecho procesal es que la cautelar quede sin efecto al recaer resolución sobre el fondo. Pero dado el tenor literal del auto, el Barça podría entender que no necesita pedir la cautelar de nuevo, sino simplemente presentar el recurso contra la nueva resolución", indica 'iusport', que entiende que "el club debería pedir de nuevo la cautelar ya que la resolución de hoy agota vía administrativa y es ejecutiva. Y sobre esta aún no se ha pronunciado el juez".



Lewandowski fue castigado con tres partidos después de ser expulsado en el partido ante Osasuna, disputado la última jornada previa al Mundial de Qatar 2022, por el colegiado Jesús Gil Manzano y luego hizo un gesto aparentemente de desconsideración antes de retirarse del césped que el árbitro registró en su acta.



Las alegaciones del Barcelona no fueron atendidas por los comités federativos y tampoco prosperó el recurso ante el TAD, ya en diciembre, que le negó la suspensión cautelar de la sanción, circunstancia que sí que prosperó ante el juez de lo contencioso.