El Sevilla y el Getafe, tras superar el jueves la tercera jornada de LaLiga Europa, se citan en el Sánchez Pizjuán con poco tiempo para preparar un partido que se prevé intenso entre dos equipos que retoman al torneo doméstico con el firme propósito de mantenerse en la zona alta de la tabla.



El equipo de Julen Lopetegui, con 16 puntos, está ahora en la pelea por los puestos de Liga de Campeones, pero el de José Bordalás, con solo tres menos, espera meterse de lleno en esa pugna.



Será el tercer partido del Sevilla como local en ocho días, después de que el pasado domingo se impusiera al Levante (1-0), con el primer tanto del holandés Luuk de Jong con su nuevo equipo, y que el jueves la formación andaluza le hiciera tres (3-0) al débil Dudelange luxemburgués en la competición continental.

📺 Esta mañana se ejercitó el equipo por última vez antes de recibir al @GetafeCF en el partido de mañana a las 18:30.





El técnico vasco rotó radicalmente el once inicial entre la cita ante el Levante y la del Dudelange, hasta el punto de que solo un futbolista, el joven central francés Jules Koundé, repitió en el equipo de salida.



Jugadores titulares indiscutibles en Liga como el lateral derecho Jesús Navas, el centrocampista brasileño Fernando Reges, el extremo argentino Lucas Ocampos o el organizador del equipo, el también argentino Éver Banega, ni siquiera fueron convocados, por lo que estarán descansados para mañana.



Otros como el portero checo Tomas Vaclík, el delantero mexicano Javier Chicharito, el centrocampista Joan Jordán o el lateral izquierdo Sergio Reguilón no jugaron ni un minuto y también podrían volver a la titularidad ante el Getafe.



Los que no estará serán dos centrales, el portugués Daniel Carriço y Sergi Gómez, el primero al estar en fase de recuperación de una lesión de pie, lo que le dejó fuera de las dos últimas convocatorias, y el segundo al lesionarse en un hombro el la cita de jueves, por lo que parece claro que esas posiciones las ocuparán el brasileño Diego Carlos y Koundé.





Enfrente estará el Getafe, que llega a este partido después de ver frenada su buena racha de tres victorias consecutivas con la derrota continental contra el Basilea.



Pese a la derrota contra el conjunto suizo, el Getafe mantiene intactas sus opciones de pasar de ronda en la Liga Europa, así que este pequeño revés no ha minado el ánimo del equipo azulón, que viaja motivado a Sevilla.



Para este partido, José Bordalás pierde al central Bruno González, que se retiró lesionado contra el Basilea, y será sustituido en el once por el uruguayo Leandro Cabrera.



Además, tras las rotaciones, Bordalás volverá a contar en Sevilla con jugadores que no participaron en el partido europeo por descanso y que son habituales en Liga como el portero David Soria, el delantero Jaime Mata y el centrocampista uruguayo Mauro Arambarri.



El que no estará en el once es el togolés Djené, que no ha sido convocado al estar tocado tras el último partido y podría ser sustituido en el once por el central vasco Xabi Etxeita.



El objetivo es repetir la victoria del pasado curso en el Sánchez Pizjuán, cuando el Getafe se impuso 0-2 con un doblete del canario Ángel Rodríguez, o sumar un punto como en la campaña 2017/2018, cuando empataron (1-1) en el primer encuentro con Bordalás en el banquillo.