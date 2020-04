EFE

El Sevilla ha anunciado este miércoles que aplicará a un Expendiente de Regulación Temporal de Empleo a parte de sus trabajadores mientras dure el Estado de Alarma en España por el coronavirus y que ha alcanzado un acuerdo con la plantilla del primer equipo para que acepten una rebaja de su salario mientras las competiciones siguen paradas.

El club califica las medidas como "no deseadas, pero necesarias, para afrontar uno de los momentos más complicados en sus 130 años de historia". El club aclara que la medida afectará a "un total de 254 de trabajadores de la estructura deportiva y a 106 de la no deportiva de la entidad. Fundamentalmente se solicita la reducción de jornada laboral de una parte de la plantilla de trabajadores, suspendiendo solamente aquellos contratos vinculados directamente a actividades que no se pueden desarrollar -ni siquiera parcialmente- por el confinamiento y las restricciones decretadas por el Gobierno al declarar el estado de alarma".

Asimismo, el Consejo de Administración del Sevilla ha querido utilizara el comunicado parsa "agradecer a la primera plantilla y al cuerpo técnico la predisposición que ha hecho posible alcanzar un principio de acuerdo de mayor alcance que se concretará en los próximos días. Todo ello, con el fin de cerrar un planteamiento global que recogerá los términos de su participación final en el esfuerzo económico conjunto que requiere esta situación".

Aunque el comunicado no aclara las cifras del acuerdo con la primera plantilla, el diario ABC de Sevilla asegura que la rebaja salarial será del 70% de los salarios mientras dure la pandemia, un acuerdo similar al que ya cerró hace unos días el Barcelona con sus jugadores. De hecho, el Sevilla se une a los blaugranas y a otros clubes como Atlético de Madrid, Espanyol y Real Betis que ya habían anunciado medidas económicas para frenar el impacto del coronavirus.