EFE

El Betis ganó por 2-1 al Granada con un doblete de Borja Iglesias y, tras romper una racha de seis empates seguidos, se sitúa muy cerca de lograr el objetivo de volver a competiciones europeas, al tiempo que prácticamente apea de esa lucha a un conjunto granadino desgastado físicamente y al que le faltó más ambición en el Villamarín.

¡Descarga la app de beIN SPORTS y llévanos a todas partes! Recibe información de último momento, todo nuestro contenido y el mejor seguimiento de tus ligas favoritas en tu dispositivo IOS o Android.



Los béticos se adelantaron a los 39 minutos con un buen tanto de Borja Iglesias en una de las pocas ocasiones de su equipo en el primer tiempo y luego el Granada dominó más en el segundo hasta empatar por medio del venezolano Darwin Machís a los 66 minutos, pero el Betis reaccionó al final y logró la victoria al convertir el gallego su noveno gol en Liga en un libre indirecto dentro del área tras una cesión de Gonalons al meta Aarón.

En un duelo andaluz con Europa en juego, el técnico bético, Manuel Pellegrini, apostó por el central Marc Bartra en lugar del argelino Aïssa Mandi, sancionado, por el medio luso William Carvalho junto al argentino Guido Rodríguez en detrimento del mexicano Andrés Guardado y por Joaquín Sánchez, que se convirtió en el jugador bético con más partidos (461) superando al meta José Ramón Esnaola, por el galo Nabil Fekir, también sancionado.



Con bajas arriba como las del brasileño Robert Kenedy, por lesión, o Roberto Soldado, por sanción, y que se acrecentaron muy pronto al lesionarse a los 12 minutos Montoro, suplido por Fede Vico, Diego Martínez sólo varió su once con el central luso Domingos Duarte y el punta colombiano Luis Suárez por el argentino Nehuén y Jorge Molina.



El choque comenzó con mucha igualdad y poco ritmo, con una presión alta del Granada, mejor situado y quizás con más ideas para hacer daño que un Betis sin claridad en ataque, salvo en algún intento por las bandas de Aitor Ruibal por la izquierda o el brasileño Emerson por la diestra, y que sufría cuando perdía el balón y su rival imprimía rapidez a sus aproximaciones al área.



La espita, sin embargo, la abrieron los verdiblancos con una jugada embarullada en la que William buscó puerta, aunque la zaga granadinista abortó el peligro. La réplica no tardó en llegar, cuando un mal despeje de Bartra lo despejó Claudio Bravo y el balón le cayó a Fede Vico, al que tapó perfectamente el meta chileno.



El juego siguió sin un dominador claro, con el Granada buscando su oportunidad y el Betis más perdido, aunque no por ello dejó de aparecer en ataque, si bien de manera muy intermitente, gracias a la visión de Sergio Canales ante un conjunto granadino sólido y que dispuso de la mejor opción para abrir el marcador.

La tuvo al filo del ecuador del primer tiempo Luis Javier Suárez, pero en el 21 estrelló su disparo en el palo izquierdo del marco de Bravo y el rechace lo remachó a gol el venezolano Darwis Machís, aunque el gol no subió al marcador al ser anulado por fue0ra de juego tras consulta con el VAR



Fue un aviso para el Betis, que, a partir de ahí, elevó su nivel y, tras un centro de Aitor Ruibal que despejó Aarón y un peligroso pase atrás que rechazó Foulquier, muy oportuno, logró el 1-0 con un buen tanto de Borja Iglesias a 6 minutos del descanso, al revolverse en el área tras un servicio del activo Ruibal y marcar con un disparo ajustado.



El Granada notó el mazazo, pues el equipo de Pellegrini se serenó, ganó en seguridad y se hizo con la iniciativa, aunque en la reanudación los pupilos de Diego Martínez salieron con más brío ante un Betis conservador, incapaz de salir en ataque y sin el control del juego, lo que aprovechó el Granada para tratar de crearle problemas.



En el primer cuarto de hora, dos remates de Antonio Puertas, uno de cabeza saque de una falta que despejó Bravo y otro con el pie que se marchó fuera, tras un pase de Vico, fueron el preludio del 1-1, logrado por Darwin Machís a los 66 minutos después de un grave error de Bartra en una cesión atrás tras prolongar Suárez de cabeza un balón en largo.



El venezolano llegó antes que Bravo, lo recortó a la perfección y no perdonó, tras lo que el técnico chileno dio entrada a Cristian Tello y al mexicano Diego Lainez, por Ruibal y Joaquín, buscando la reacción de un Betis muy apagado y espeso, mientras que Martínez también refrescó a su equipo al saltar al campo Víctor Díaz, Nehuén y el exbético Jorge Molina, en lugar de Domingos, Machís y Vico.



Este golpe espoleó al Betis. Aunque el Granada tuvo otra buena opción en un centro de Machís que salvó Víctor Ruiz, al impedir el remate de Suárez, el cuadro verdiblanco se fue arriba, atacó todo lo que no lo había hecho hasta entonces en la segunda mitad y buscó el triunfo con tiros de Borja Iglesias, Rodri o el argentino Guido Rodríguez.



Sin embargo, el gol de la victoria del equipo del barrio de Heliópolis no llegó hasta tres minutos antes de cumplirse los 90 reglamentarios, cuando Guido remató un córner, despejó Aarón y Gonalons tocó luego el balón hacia su portero, lo que se señaló como libre indirecto en la misma raya del área chica por cesión voluntaria al meta.



La falta, en la frontal del área chica y con todo el Granada metido debajo de su portería, la sacó Canales para Borjas Iglesias, cuyo primer disparo lo rechazó Puertas, aunque el propio delantero gallego recogió el balón y entonces sí logró batir a Aarón para marcar su segundo tanto del choque y darle tres valiosos puntos al Betis.