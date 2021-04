EFE

El Betis no pasó del empate (2-2), el tercero consecutivo en las últimas jornadas, y pierde una buena oportunidad de poner algo de ventaja en su carrera por los puestos europeos, pero el Valencia se lo puso difícil, le igualó en dos ocasiones en el marcador y sumó un punto meritorio pero que tampoco le sirve para alejarse definitivamente de la zona peligrosa.



El conjunto local tuvo más iniciativa en la primera parte, pero en la segunda el visitante, sobre todo a raíz del 2-2, también quiso la victoria y tuvo sus opciones para ello.

El conjunto verdiblanco saltó al campo conociendo que su eterno rival, el Sevilla, le había hecho un 'favor' en San Sebastián al vencer por 1-2 a la Real Sociedad, con la que partía esta jornada empatados a 47 puntos en la pugna por la quinta plaza.



Se le presentó al equipo Manuel Pellegrini una buena oportunidad de comandar esa pelea por los puestos de la Liga Europa y el chileno dispuso en el campo a un equipo muy similar al que empató el pasado domingo también en el Benito Villamarín ante el Atlético de Madrid (1-1).



Solo hizo retornar a su puesto de central a Víctor Ruiz, tras cumplir sanción, con lo que quedó fuera Marc Bartra, y en esta ocasión sí dispuso de un delantero más específico como Juanmi Jiménez en detrimento del extremo Aitor Ruibal, mientras que el mexicano Andrés Guardado y Borja Iglesias, recién salidos de lesiones, se quedaron en el banquillo.



En otra situación muy diferente se plantó el Valencia en Sevilla, en la llamada 'tierra de nadie' pero mas cerca de la parte baja y con una mala racha como visitante en LaLiga con seis salidas seguidas sin ganar



Javi Gracia, además, no pudo contar con dos jugadores de peso, ambos por sanción, el central brasileño Gabriel Paulista y el delantero uruguayo Maxi Gómez, pero en los primeros lances del partido también se tuvo que ir lesionado el lateral derecho portugués Thierry Correia, quien en un mal apoyo se quejó en la pierna derecha.



Fue entrar su sustituto, el estadounidense Yunus Musah, y abrir el marcador del Betis tras una jugada ensayada que partió de un saque de esquina y que culminó el francés Nabil Fekir para apuntarse su cuarto gol esta temporada.

Pronto empezó a torcerse todo para el Valencia, que se mostró endeble en la defensa del tanto encajado, pero, en una lance aislado al ataque, el portugués Gonçalo Guedes sorprendió desde la frontal del área al meta chileno Claudio Bravo y empató.



Vuelta a empezar para el Betis, que mantuvo mas la posesión y jugó mucho tiempo en el campo rival de una a otra banda a la espera de que la constancia diera fruto ante un Valencia al que pareció no importarle eso para buscar esa contra de la que se pudiera aprovecharse Guedes o el francés Kevin Gameiro.



La lógica fue que llegara el segundo tanto de la formación sevillana y lo hizo poco antes del descanso y otra vez en una jugada ensayada tras balón parado, en la que, tras tocarla ahora Fekir y Joaquín Sánchez, fue Sergio Canales el que se la puso imposible a Jaume Domenech y sumó su octavo gol en LaLiga.







En la segunda parte no cambió demasiado la dinámica, pues los locales no quisieron especular con el resultado y buscaron un tercer tanto para cerrar el encuentro, pero fue el Valencia el que logró equilibrar otra vez el marcador con un penalt,i por mano de Álex Moreno tras una acción de Guedes, que transformó al cuarto de hora de la reanudación Carlos Soler, quien se adjudicó su octavo gol de la campaña.



El nuevo empate motivó cambios inmediatos en las dos formaciones, en el caso visitante uno de ellos por una nueva lesión, la de precisamente Carlos Soler, para afrontar la fase final de un partido que ya se quedó más abierto y roto y en el que Musah, en un gran jugada individual, estuvo cerca del 2-3 pero Claudio Bravo lo impidió con una buena parada.



La respuesta bética fue del Aitor Ruibal, recién ingresado, a la que ahora respondió en dos ocasiones Jaume Domenech mientras que el encuentro se acercó al final con una incertidumbre grande porque el Betis apretó por la victoria y el Valencia por no perder lo obtenido e incluso sacar algo mas.