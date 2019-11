GOAL

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, lamentó haber dejado ir a Raúl Jiménez cuando lo tuvieron en sus filas. El delantero mexicano nunca pudo adaptarse al estilo de juego de Diego Simeone y ahora es una de las grandes figuras de los Wolves en la Premier League.

“Uno se arrepiente de muchas cosas pero el futbol es así (por dejarlo ir) y los jugadores funcionan en un equipo y otros no. Hay veces que a los jugadores se encuentran incómodos, el ambiente no les va y eso no quiere decir que no sean jugadores buenos”, expresó el directivo.

“Si me arrepiento de dejarlo ir pero así es el futbol, hay jugadores que funcionan en un equipo y otros que no, pero es un gran jugador".



Enrique Cerezo presidente del Atlético de Madrid, sobre Raúl Jiménez pic.twitter.com/YW3AJEUADG — Silbatazo Final (@final_silbatazo) November 14, 2019

Raúl Jiménez estuvo una temporada en el Colchonero, equipo con el que anotó un gol en 21 partidos de La Liga. Luego se marchó al Benfica y al no tener demasiadas oportunidades, finalmente se fue a los Wolves, equipo que pagó 35 millones de euros por su cláusula de rescisión.

Ahora mismo, el delantero mexicano vive un extraordinario momento con el conjunto inglés y está a un paso de alcanzar una marca histórica en el club. Jiménez es el gran referente de los Wolves y en tan solo un año los llevó a disputar la Europa League, donde marchan a buen ritmo.