El FC Barcelona estima que con su actual plan de viabilidad y su plan estratégico necesitará al menos cinco años para "balancear sus números deficitarios", según los cálculos del director general del club, Ferran Reverter.



Así lo ha explicado en un encuentro con periodistas, en el que ha precisado, no obstante, que ello no implica que el club "no pueda fichar (jugadores) ni tener un equipo competitivo".



Reverter ha asegurado que si el Barça sigue haciendo los deberes y reduciendo la masa salarial "podrá fichar a un crack o dos" en las próximas temporadas.

"La gran ventaja que tenemos es que no necesitamos fichar a 10 o 15 jugadores", ha asegurado en relación al potencial de jugadores salidos de la Masia, la cantera del club.



Por otra parte, ha ratificado que el presupuesto del club para la la temporada 2021-2022 prevé al cierre del ejercicio con unos beneficios de 5 millones de euros.



Para cumplir estas previsiones, Reverter ha dicho que hay que seguir rebajando la masa salarial, pues lo ideal sería que fuera el 55 % en relación a los ingresos, pero que el objetivo es situarla en un 61 % el año que viene. Y también lograr que el estadio abra su aforo al completo y una buena gestión de jugadores cuando comience el mercado.



Con todo, el máximo ejecutivo de la entidad azulgrana ha subrayado que ya esta temporada el club prevé rebajar su deuda, y ha añadido que estos 1.350 millones de euros de pasivo que se alcanzaron en marzo, incluyendo compromisos futuros, son "el máximo" de deuda que tendrá.





De hecho, el club prevé que la deuda bancaria comience a reducirse en un plazo de dos años, en cuanto acabe el período de carencia pactado.



Cabe recordar que el Barça ha obtenido de Goldman Sachs un crédito de 595 millones a 10 años con un interés del 1,98%. Y Reverter ha querido destacar las condiciones financieras tan ventajosas para la entidad.



"Esta junta tiene un plan que los inversores nos han comprado, un plan que tiene mucha credibilidad y que quiere hacer que el FC Barcelona siga siendo el mejor club del mundo", ha subrayado.



Por eso, y pese a la mala imagen pública que ha admitido que puede generar el repaso de las presuntas irregularidades de la junta anterior, ha querido lanzar un mensaje de optimismo y confía en las iniciativas de futuro para recuperar los ingresos, como el Espai Barça, la monetización de "los más de 400 millones de fans que el club tienen en todo el planeta" o la entrada en negocios como los e-Sports.