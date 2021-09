GOAL

Después de jugar sus tres primeros partidos fuera de casa (saldados con dos triunfos y un empate), el Real Madrid se estrena ante su gente ante el Celta de Vigo, un rival que no ha empezado nada bien y que necesita los puntos. Y lo hará, además, estrenando el 'nuevo' Santiago Bernabéu, que los blancos volverán a pisar después de año y medio de obras.

Al conjunto blanco, en ese sentido, no le vino mal la pandemia para ponerse manos a la obra con la remodelación de su feudo, que ya está finalizada. Así, los de Carlo Ancelotti se pondrán de largo ante su hinchada este domingo, contra el Celta. Un duelo en el que 'Carletto' no podrá contar con dos futbolistas importantes, como Toni Kroos y Ferland Mendy, que están lesionados. Tampoco estará Dani Ceballos, que sigue recuperándose de su tobillo.

Nacho Fernández, por su lado, es duda, y si no llegara, le sustituiría Marcelo en el once y David Alaba se quedaría como central, y no como izquierdo. Eso sí, podría estrenarse de blanco Eduardo Camavinga, el flamante fichaje merengue. Aunque no se espera que sea titular.

El Celta, por su parte, llega con urgencias. Los de Eduardo Coudet solo han conseguido un punto en tres jornadas: el empate a cero ante Osasuna en El Sadar. Por lo demás, han perdido en casa ante Atlético de Madrid y Athletic de Bilbao, por lo que llegan al Bernabéu con ganas de aguar la fiesta blanca.