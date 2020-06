EFE

El Real Madrid inicia el reto de proclamarse campeón de LaLiga Santander, obligado a remontar los dos puntos de desventaja que cedió ante el Barcelona antes del parón por la pandemia del coronavirus, recibiendo a un necesitado Eibar en una nueva vida para cerrar la temporada sin público en las gradas y cambiando el Santiago Bernabéu por el Alfredo di Stéfano.



Todo cambiará para el Real Madrid después de tres meses de parón. Con jugadores como Eden Hazard y Marco Asensio en condiciones de competir. Con un nuevo escenario en sus partidos de local. Sin poder aprovechar la presión ambiental del Santiago Bernabéu y con un nuevo terreno al que adaptarse como el Alfredo di Stéfano. Arranca una nueva vida en la que Zinedine Zidane no quiere excusas. Lo importante es poder volver a competir.



Ni una queja del técnico francés. Ni el calendario, jugando las cuatro primeras jornadas después del Barcelona con la presión de conocer su resultado. Los cinco cambios como nueva norma. La ausencia de público que no gusta a Zidane pero a la que asegura que sus futbolistas deben acostumbrarse ante la realidad que les toca y sintiéndose privilegiados por poder volver a competir.





Sufre el Real Madrid cuatro bajas e su regreso. La inesperada por producirse durante el confinamiento de Luka Jovic, con una fractura en el pie que hace difícil que vuelva este curso. Al serbio se suman Mariano Díaz, Nacho Fernández y Lucas Vázquez con problemas musculares tras un mes de intenso trabajo. Ninguno titular pero sí condicionan ciertas decisiones de Zidane. Con un solo lateral derecho y 9 puro. Cruzando los dedos para que no haya lesiones ni sanciones con Dani Carvajal y Karim Benzema.



Tiene la oportunidad de exhibir su once de gala Zidane aunque llegan partidos en los que recuperará sus famosas rotaciones para cuidar el físico y hacer sentir a todos importantes. Las dudas por despejar de su primer once llegan en el lateral izquierdo, con Marcelo y Mendy peleando; en la medular con dos puestos entre Fede Valverde, Toni Kroos y Luka Modric; y con numerosas opciones para elegir en ataque.



De nuevo cuenta Gareth Bale, que podría hasta ser titular y pugna por su sitio con Isco Alarcón. Mientras que Eden Hazard ha mostrado en el mes de entrenamientos que está en condiciones de jugar superada la lesión de tobillo que le obligó a pasar por quirófano. Medirá Zidane sus minutos y los esfuerzos del belga. Así como los de Asensio tras once meses de baja, pero son variantes que aumentan el potencial ofensivo de un Real Madrid que debe mejorar su pegada para poder ser campeón. 49 goles en 27 jornadas por los 63 del Barcelona marcan la diferencia.





La Sociedad Deportiva Eibar afronta el reinicio liguero con un partido más que difícil en casa del Real Madrid, obligado al menos a puntuar para evitar que resultados de rivales acerquen el peligro o incluso puedan llevarles a puestos de descenso. El triunfo del Espanyol ya comprime una zona baja en la que siete equipos pelean por la salvación.



El conjunto eibarrés comenzó mal la temporada y estuvo varias jornadas en esas plazas pero una reacción posterior en los últimos meses de 2019 le permitió ascender a la zona media, para enlazar nuevamente resultados adversos en las últimas jornadas previas al parón, que le han abocado a colocarse cerca del abismo.





Las semanas de descanso parecen haber servido para resetear la mentalidad de los jugadores de José Luis Mendilibar, que afrontan su recta final de la temporada con el único objetivo de la salvación pese a un calendario adverso. Mendilibar afronta el encuentro con dos bajas sensibles, la del defensa Iván Ramis en una línea qué está de por sí muy escasa de efectivos, y la del argentino Gonzalo Escalante.



La presencia de Mendilibar en el banquillo armero, precisamente, confiere opciones extra al Eibar porque el técnico de Zaldibar es especialista en moverse en terrenos pantanosos. El técnico vizcaíno puede dar un golpe de timón y cambiar todo lo que no funcionaba en su once, lo que afectaría prácticamente al 90 % del equipo, u otorgar un voto de confianza a sus jugadores más habituales para que demuestren un nivel cortocircuitado con las derrotas consecutivas ante Mallorca y Real Sociedad en Ipurua.



La estadística no juega a favor de un Eibar que nunca ganó al Real Madrid en su feudo y que, para agravar más sus opciones, esta temporada es el tercer peor equipo a domicilio, habiendo aportado sus salidas únicamente 8 de los 27 puntos que suma el conjunto guipuzcoano.